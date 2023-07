Festival di Sanremo 2024: pubblicato il nuovo regolamento

Festival di Sanremo 2024, pubblicato il regolamento ufficiale: la kermesse torna dal 6 al 10 febbraio 2024. La Rai svela i dettagli su come si svolgeranno serate e votazioni

Il countdown per Sanremo 2024 è ufficialmente iniziato. Con l’annuncio al Tg1 fatto ieri da Amadeus, si inizia a delineare quello che sarà il suo quinto e ultimo festival da direttore artistico e conduttore. Oggi la Rai pubblica il regolamento ufficiale delle 5 serate in programma dal 6 al 10 febbraio 2024.

LE 5 SERATE

Saranno 26 gli artisti che si contenderanno la vittoria e il posto di diritto come concorrente dell’Eurovision Song Contest. Tra questi 3 cantanti provenienti da Sanremo Giovani. Si esibiranno tutti nella serata del 6 febbraio e poi saranno divisi in due gruppi uguali nelle serate di mercoledì 7 e giovedì 8. Per la prima volta, però, i cantanti non avranno riposo. Nella serata in cui non saranno chiamati a cantare vestiranno i panni di conduttori per introdurre le esibizioni dei propri colleghi.

Venerdì 9 è quella che viene definita “serata-evento” dal regolamento: “Gli artisti in gara interpreteranno ognuno una canzone edita (o “Cover”) – da loro individuata in accordo con il direttore artistico e con Rai – tratta dal repertorio italiano ed internazionale, la cui pubblicazione sia avvenuta entro la data del 31 dicembre 2023 compresa”. E si legge ancora: “Gli artisti dovranno interpretare la cover affiancati da un artista ospite, italiano o straniero, da loro individuato in accordo con il direttore artistico e con Rai. Gli artisti di riconosciuta fama che partecipano già alla gara del Festival in coppia tra loro (o in team più ampio), come ‘sodalizio artistico’ formato per l’occasione, potranno non avvalersi della presenza dell’artista ospite”.

LE GIURIE

Tre le giurie: il pubblico tramite il sistema del Televoto da telefonia fissa e da telefonia mobile (di seguito anche solo “Televoto”); una giuria della Sala Stampa, Tv e Web, composta da rappresentanti dei media

accreditati al Festival (carta stampata, televisioni e web, eccetto web radio) specializzati nel settore, una Giuria delle Radio, formata da emittenti radiofoniche, nazionali e locali, individuate secondo criteri di rappresentanza dell’intero territorio italiano.

LE VOTAZIONI

Prima Serata (martedì 6 febbraio 2024)

Interpretazione-esecuzione delle 26 canzoni in gara da parte dei rispettivi 26 artisti in gara . Le canzoni/Artisti verranno votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. All’esito del risultato complessivo della votazione verrà stilata una classifica delle 26 canzoni/Artisti eseguite in serata. Saranno comunicate al pubblico le canzoni/Artisti nelle prime 5 posizioni in classifica.

Interpretazione-esecuzione di 13 canzoni in gara da parte dei rispettivi 13 artisti in gara . Le canzoni/Artisti verranno votate dal pubblico attraverso il Televoto e dalla Giuria delle Radio. I due sistemi di votazione in Serata avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione così ripartito: Televoto 50%; Giuria delle Radio 50% . All’esito del risultato complessivo della votazione verrà stilata una classifica delle 13 canzoni/Artisti eseguite in serata. Saranno comunicate al pubblico le canzoni/Artisti nelle prime 5 posizioni nella classifica di serata.

Interpretazione-esecuzione delle altre 1 3 canzoni in gara da parte dei rispettivi altri 13 artisti in gara . Le canzoni/Artisti verranno votate dal pubblico attraverso il Televoto e dalla Giuria delle Radio. I due sistemi di votazione in serata avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione così ripartito: Televoto 50%; Giuria delle Radio 50%. All’esito del risultato complessivo della votazione verrà stilata una classifica delle 13 canzoni/Artisti eseguite in serata. Saranno comunicate al pubblico le canzoni/Artisti nelle prime 5 posizioni nella classifica di Serata. La media tra le percentuali di voto ottenute dagli artisti complessivamente nelle tre serate determinerà poi una classifica generale delle 26 canzoni/Artisti in gara.

Interpretazione–esecuzione, da parte di ognuno dei 26 artisti in gara, di una Cover , scelta tra le canzoni facenti parte del repertorio italiano ed internazionale e pubblicate entro il 31 dicembre 2023. Gli artisti – che potranno quindi nell’occasione anche cantare in lingua straniera e dovranno esibirsi insieme ad artisti (compresi tra questi anche “gruppi”) loro ospiti di conclamata fama italiani o stranieri) – saranno votati dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio. I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione in Serata così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv

e Web 33%, Giuria delle Radio 33%, e daranno luogo ad una classifica di serata dei 26 Artisti. Saranno comunicate al pubblico le canzoni/Artisti nelle prime 5 posizioni nella suddetta classifica di serata. L’artista primo classificato potrà essere dichiarato vincitore della Serata. La media tra le percentuali complessive di voto ottenute dagli Artisti in Serata e quelle ottenute dalle canzoni/Artisti nelle Serate precedenti determinerà poi una nuova classifica generale delle 26 canzoni/Artisti in gara.

Interpretazione-esecuzione delle 26 canzoni in gara da parte dei rispettivi 26 Artisti. Le canzoni/Artisti verranno votate dal pubblico attraverso il Televoto. Verrà comunicata al pubblico la classifica generale delle 26 canzoni/Artisti determinatasi al termine della precedente Quarta Serata. La media tra le percentuali di voto ottenute in serata attraverso il Televoto e quelle ottenute nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica generale delle 26 canzoni/Artisti. Verranno comunicati al pubblico le canzoni/Artisti alle prime 5 posizioni della nuova

classifica generale. Le suddette prime 5 canzoni verranno riproposte, in tutto o in parte, dai rispettivi Artisti attraverso esecuzione dal vivo o registrazione audio video. Le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione del pubblico con il Televoto, della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e della Giuria delle Radio. I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale sul risultato complessivo di questa ultima votazione in Serata così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%; Giuria delle Radio 33%. La canzone/Artista con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta in quest’ultima votazione verrà proclamata vincitrice. Verranno proclamate anche le canzoni/Artisti classificatesi seconda, terza, quarta e quinta.