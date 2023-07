Antonella Fiordelisi infuriata con Fabrizio Corona per un video privato

Gossip: Fabrizio Corona e il video privato dell’ex gieffina Antonella Fiordelisi in uno studio medico dove stava effettuando un trattamento. Lei chiama gli avvocati

Fabrizio Corona pubblica un video privato dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip Antonella Fiordellisi ed è subito scontro. L’ex gieffina non ha gradito l’ingerenza dell’ex re dei paparazzi in uno studio medico dove stava effettuando un trattamento con domande inopportune e volgari: “Apri le cosce? Sei sprecata per Edoardo Donnamaria– le dice Corona- Quanti calciatori ti hanno scritto? Quanti te ne sei fatta?“. Il video, pubblicato sul canale Telegram privato e a pagamento di Fabrizio Corona, mostra proprio la ragazza sul lettino del chirurgo in biancheria intima che scocciata risponde alle domande.

LA REAZIONE DELL’EX VIPPONA: “PUBBLICATO SENZA IL MIO CONSENSO”

“Mi trovavo nella clinica di un mio amico per eseguire un trattamento medico. Non ho autorizzato in alcun modo l’ingresso di terzi, la registrazione di contenuti video ne tantomeno la diffusione degli stessi. Invito chi ha pubblicato tali contenuti senza il mio consenso e a mia insaputa a rimuoverli, chi si è reso responsabile di tali condotte ne risponderà nelle sedi più opportune”, è il tweet che ha pubblicato la showgirl indignata da quanto accaduto e, ringraziando tutte le persone che le hanno dedicato una parola di conforto, ha scritto: “Non è un momento facile, ma svegliarmi e sentire la vostra vicinanza mi ha fatto bene al cuore . La condivisione delle vostre esperienze ha scatenato un’ondata d’amore che ha fatto sentire me meno sola e spero anche voi. Grazie”.

Sono stati migliaia i commenti di solidarietà che hanno ‘travolto’ positivamente l’ex gieffina tanto da portare #noisiamoconanto in trend su Twitter.

LA RISPOSTA DI CORONA: “SEI FAMOSA GRAZIE A ME”

Su Instagram Corona ha pubblicato una storia con un’immagine di Santa Maria Goretti con scritto: “La Fiordelisi è famosa perché io l’ho aiutata. Giacomo (Uris, il medico che le stava effettuando il trattamento, ndr) è mio amico.. volete far diventare serie anche le cazzate. Non buttiamola sul patriarcato e le molestie, fatevi una sana risata e tu Antonella non sei nota per le tue doti intellettuali, state calmi e sorridete”.