Le Cry Babies su PC e console per la prima volta

Con più di 4,5 milioni di fedelissimi fan nel mondo e oltre 10 milioni di unità vendute negli scorsi due anni, le Cry Babies sono uno dei brand per bambine più venduti in Europa e negli Stati Uniti. L’amata serie animata, giunta alla sua sesta stagione, vanta oltre 5,2 miliardi di visualizzazioni su YouTube, Netflix, Amazon Prime e una serie di canali locali (Frisbee in Italia) e piattaforme streaming in tutto il mondo.

Marta Mirallas, Content ed Entertainment Director presso IMC Toys, ha dichiarato: “Il passo successivo più naturale per offrire ai fan la migliore esperienza di gioco con le Cry Babies è stato quello di renderli parte della storia. Cry Babies Magic Tears: The Big Game consente loro di sentirsi come un altro dei personaggi che prende parte alle avventure”.