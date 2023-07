Atrofia muscolare spinale: nusinersen preserva funzione degli arti

Atrofia muscolare spinale nell’adulto: secondo nuovi studi, preservata con nusinersen la funzionalità degli arti superiori e inferiori

La funzione degli arti superiori e la capacità di camminare sono state ampiamente preservate negli adulti con atrofia muscolare spinale (SMA) trattati con nusinersen. È quanto hanno indicato i primi risultati di uno studio in corso, presentati a Boston durante l’incontro annuale dell’American Academy of Neurology (AAN 2023).

Dopo 14 mesi di trattamento con nusinersen in uno studio in aperto, a braccio singolo, chiamato SAS, i punteggi del test del cammino in 6 minuti (6MWD), la Revised Hammersmith Scale e la Revised Upper Limb Module (RULM) erano stabili o hanno mostrato un miglioramento rispetto al basale, secondo Chad Heatwole, dell’Università di Rochester (USA).

Più pazienti hanno avuto una funzione migliore (rispetto che peggiore) durante il trattamento, e finora non sono stati osservati nuovi segnali di sicurezza nello studio, che è destinato a durare 30 mesi, ha detto Heatwole ai partecipanti all’AAN 2023.

Nusinersen è stato approvato per la SMA nei bambini e negli adulti nel 2016. Tuttavia, gli studi alla base dell’approvazione sono stati condotti esclusivamente su bambini; alcuni studi prospettici post-marketing sono stati pubblicati, ma hanno lasciato alcune domande senza risposta. Il che è stato una svista, perché la SMA è tutt’altro che universalmente fatale nell’infanzia. La malattia si presenta in tre forme, designate come tipi I, II e III (quest’ultimo è anche chiamato malattia di Kugelberg-Welander).

Mentre gli individui con tipo I in genere non sopravvivono fino all’età adulta, la SMA di tipo II sta progredendo meno rapidamente e, secondo il National Institute of Neurological Disorders and Stroke, i pazienti con tipo III «possono avere una spettanza media di vita» con un trattamento di supporto. Tuttavia, anche questi pazienti in genere perdono la funzione costantemente con il tempo, con una diminuzione della qualità, se non della quantità, della vita.

Studio focalizzato non sulla sopravvivenza ma sui test funzionali

Nel nuovo studio, i ricercatori si sono concentrati non sulla sopravvivenza ma sui test funzionali, in pazienti precedentemente non trattati di almeno 18 anni di età con SMA di tipo II o III. Le valutazioni includevano anche test di funzionalità respiratoria. Sono stati esclusi i pazienti che necessitavano più di 12 ore al giorno di supporto ventilatorio, così come i pazienti incapaci di camminare che avevano anche una funzione molto debole del braccio o della mano.

I pazienti sono stati reclutati negli Stati Uniti e in Canada. Gli investigatori SAS avevano intenzione di arruolarne 73, con almeno 36 in ciascuno dei due gruppi (sovrapposizione consentita):

Gruppo 1: ambulatoriale e non deambulatorio con punteggi RULM basali di 4-34;

Gruppo 2: ambulatoriale con 6MWD basale di almeno 10 metri non assistiti.

Heatwole ha affermato che la pandemia ha interferito con il reclutamento e solo 43 pazienti sono stati arruolati alla fine. Questi includevano 32 individui qualificati per il gruppo 1 e 14 per il gruppo 2. L’età media era di 37 anni, circa la metà erano donne e la maggior parte aveva due o tre copie del gene SMN2.

I positivi risultati della sperimentazione

Complessivamente, 36 partecipanti hanno completato 14 mesi di trattamento con nusinersen, di cui quattro sono passati a un farmaco diverso e sono stati persi al follow-up.

Nel gruppo 1, i punteggi RULM sono aumentati in media di 1,0 punti (DS 2,4, P = 0,02) dal basale al mese 14. Anche i punteggi di Hammersmith del gruppo 1, che valutano la funzione motoria su tutto il corpo, hanno mostrato un aumento numerico (+0,9 punti, DS 4,1, P = 0,1).

Il gruppo 2, valutato principalmente tramite il 6MWD, ha avuto un aumento medio di 11,9 metri (SD 58, P = 0,3). Cinque pazienti in questo gruppo hanno avuto miglioramenti di 30 metri o più (spesso considerata la differenza minima clinicamente importante), mentre tre hanno avuto diminuzioni di tale entità.

Anche una misura globale centrata sul paziente della gravità della SMA, quale lo SMA Health Index, riflette anche alcuni miglioramenti. I punteggi sull’intero campione con dati completi (n = 32) sono diminuiti in media di 6,2 punti (SD 17,3, P = 0,002). La funzione respiratoria, misurata attraverso la capacità vitale forzata, si è di poco modificata (-0,1 punti percentuali previsti, P = 0,7).

Nel complesso, ha detto Heatwole, «la maggior parte dei risultati funzionali ha dimostrato stabilità nell’arco di 14 mesi, in contrasto con la storia naturale attesa».

Fonte:

Zaidman C, et al. “Spinraza in adults with spinal muscular atrophy (SAS) – 14 month results”. Boston, AAN 2023.