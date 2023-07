Sindrome radiologicamente isolata: benefici con teriflunomide

La cura con teriflunomide, farmaco approvato per la sclerosi multipla recidivante, ha ridotto il rischio di un evento clinico nella sindrome radiologicamente isolata

Il trattamento con teriflunomide, farmaco approvato per la sclerosi multipla (SM) recidivante, ha ridotto il rischio di un evento clinico nelle persone con sindrome radiologicamente isolata (RIS). È quanto ha dimostrato lo studio TERIS di fase 3, i cui risultati sono stati presentati a Boston, durante l’incontro annuale dell’American Academy of Neurology (AAN 2023).

Rispetto al placebo – ha riferito Christine Lebrun-Frenay, dell’Ospedale Universitario di Nizza (Francia) – teriflunomide ha determinato una riduzione del 63% del rischio di un primo evento demielinizzante clinico nell’arco di 96 settimane nelle persone con RIS (HR non aggiustato 0,37, IC 95% 0,16-0,84, P=0,018,. La riduzione del rischio rettificato è stata del 72%.

«I nostri risultati suggeriscono che l’intervento precoce con teriflunomide può essere utile per i pazienti con diagnosi di sindrome radiologicamente isolata, la fase presintomatica della SM» ha detto Lebrun-Frenay.

«Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche in gruppi più ampi di persone per confermare i nostri risultati» ha specificato. «È importante che i clinici professionisti siano cauti quando utilizzano la loro expertise in risonanza magnetica nel diagnosticare questa condizione, selezionando solo i pazienti a rischio di sviluppare SM e non incrementando le diagnosi errate di risonanza magnetica».

Le persone con RIS hanno caratteristiche di risonanza magnetica tipiche della SM senza sintomi clinici che suggeriscano demielinizzazione del sistema nervoso centrale (SNC). Il trattamento precoce può prevenire l’insorgenza di un primo evento clinico e ridurre il rischio di sviluppo di nuove lesioni alla risonanza magnetica, diminuendo il rischio di compromissione neurologica permanente, ha osservato Lebrun-Frenay.

In precedenza, lo studio ARISE aveva dimostrato che il dimetilfumarato portava a un riduzione del rischio (non aggiustato) dell’82% nello sviluppo della SM rispetto al placebo nella RIS.

Studio condotto sulla base di sospetto diagnostico RM

Nello studio TERIS, 89 partecipanti – reclutati in Francia, Svizzera e Turchia, che avevano soddisfatto i Criteri RIS 2009 – sono stati randomizzati 1:1 a teriflunomide 14 mg al giorno o placebo. L’esito primario era il tempo al primo evento dall’ingresso nello studio. Le valutazioni sono state eseguite al basale e alle settimane 48 e 96.

La maggior parte dei partecipanti (70,8%) erano donne e l’età media del gruppo era di 39 anni. Le motivazioni indice di risonanza magnetica includevano mal di testa (47%), follow-up per altre malattie neurologiche (18%), vertigini o capogiri (13,5%) e diagnostica oftalmologica (7%). Complessivamente, 28 eventi clinici sono stati rilevati durante il follow-up, 20 nel gruppo placebo e otto nel gruppo teriflunomide.

Rispetto al placebo, il numero di pazienti con lesioni ipercaptanti il gadolinio e il numero cumulativo di lesioni T2 nuove o in espansione sono state ridotte nel braccio teriflunomide, ma le differenze tra i gruppi di risonanza magnetica non sono state statisticamente significative.

Tre studi sulla RIS condotti con tre diversi farmaci

«Stavamo aspettando lo studio TERIS, il secondo di tre studi randomizzati che esaminano se il trattamento della RIS riduce il rischio di eventi clinici coerenti con la SM» ha detto John Corboy, della University of Colorado School of Medicine e del Rocky Mountain MS Center presso l’Anschutz Medical Campus, che non è stato coinvolto nello studio.

Il primo studio ha esaminato il dimetilfumarato e il terzo è lo studio in corso CELLO con ocrelizumab, ha osservato Corboy. «Nel complesso, i dati sono coerenti con gli studi originali di fase 3 con teriflunomide nella SM recidivante remittente e simili a quelli osservati con dimetilfumarato nella RIS, e ancora una volta evidenziano che il trattamento quanto più precoce possibile dopo aver visto segni di demielinizzazione nel SNC ha un impatto positivo nel ridurre i segni clinici della SM» ha riferito.

«Inoltre, ancora una volta, lo studio ripropone la questione di come si debba chiamare o definire la SM, poiché la RIS attualmente rimane al di fuori dei criteri formali per la SM, che richiede ancora almeno un tipico evento clinico della SM» ha osservato Corboy. «Non conosciamo ancora il numero effettivo di persone con RIS veramente asintomatica».

Corboy ha aggiunto che sono in corso studi che esaminano altri marcatori, specialmente in pazienti ad alto rischio come i parenti asintomatici di primo grado delle persone con SM, ha aggiunto. «Questi studi possono aiutare a definire il vero ‘denominatore’ dei soggetti con RIS» ha affermato.

