Dieta vegeteriana benefica per i pazienti cardiopatici

La dieta vegetariana associata a benefici per la salute dei pazienti cardiopatici: è collegata a un minor rischio di infarto e ictus

Secondo uno studio pubblicato oggi sull’European Journal of Preventive Cardiology, una rivista dell’ESC, una dieta di che riduca al minimo la carne rossa e gli alimenti trasformati è collegata a un minor rischio di infarto e ictus nei pazienti affetti da malattie cardiovascolari.

“Una delle domande più frequenti che i medici ricevono dai pazienti affetti da malattie cardiovascolari è cosa dovrei mangiare per migliorare la mia salute”, ha dichiarato l’autrice dello studio, la professoressa Sonia Anand della McMaster University e del Population Health Research Institute di Hamilton, in Canada. “Questo studio condotto su oltre 27.000 pazienti affetti da malattie cardiovascolari indica che una dieta di alta qualità, che enfatizzi gli alimenti integrali e riduca al minimo gli alimenti confezionati e trasformati, riduce la probabilità di avere un infarto o un ictus”.

Lo studio si è concentrato su pazienti affetti da coronaropatia (CAD) e arteriopatia periferica (PAD), entrambi ad alto rischio di infarto e ictus. La CAD si riferisce a un restringimento delle arterie che forniscono il sangue al cuore, mentre nella PAD le arterie delle gambe sono ostruite. La PAD è anche la principale causa di amputazione degli arti inferiori. Questo è stato il più grande studio sulla dieta nei pazienti con PAD.

Questa analisi ha esaminato se la qualità della dieta fosse associata all’incidenza di eventi cardiovascolari e agli arti. Gli eventi cardiovascolari comprendevano morte cardiovascolare, infarto e ictus. Gli eventi agli arti comprendevano la necessità di stenting o di bypass (per aprire un’arteria ostruita nelle gambe) o di amputazione. Lo studio ha incluso 26.539 pazienti con CAD e/o PAD provenienti da 33 Paesi del Nord America, del Sud America, dell’Europa orientale e occidentale, dell’Australia e dell’Asia, arruolati nello studio COMPASS.2 Di questi, 24.119 erano affetti da CAD e 7.163 da PAD (alcuni pazienti presentavano entrambe le patologie). L’età media era di 68 anni e il 78% erano uomini.

La dieta è stata valutata al basale con un questionario di frequenza alimentare contenente tutti i principali gruppi di alimenti (latticini, carne rossa non lavorata e lavorata, pollame, pesce, uova, cereali integrali e raffinati, noci, frutta, verdura e bevande analcoliche). I dati del questionario sono stati utilizzati per valutare la qualità della dieta secondo l’Alternate Healthy Eating Index (da 0 a 70) e il punteggio della dieta mediterranea (da 0 a 8), entrambi modificati in base alle informazioni disponibili nel questionario. Punteggi più alti indicavano una dieta di migliore qualità. L’esito primario composito era rappresentato dagli eventi cardiovascolari e dagli arti.

Durante i 30 mesi di follow-up, si sono verificati in totale 1.391 eventi, di cui 1.262 cardiovascolari e 140 a carico degli arti (alcuni pazienti li hanno avuti entrambi). I ricercatori hanno analizzato l’associazione tra la qualità della dieta e gli eventi avversi dopo aver aggiustato i fattori che potevano influenzare la relazione, tra cui l’età, il sesso, il Paese, il livello di istruzione, i trattamenti e i farmaci, l’indice di massa corporea, il fumo e altre condizioni come il diabete, l’ipertensione e l’insufficienza cardiaca.

Prendendo per primo l’Alternate Healthy Eating Index modificato, il punteggio medio è risultato pari a 23. L’incidenza di esiti clinici cardiovascolari ricorrenti era maggiore nei pazienti con una dieta di scarsa qualità. Ogni riduzione di 5 punti dell’indice era associata a un aumento del 7% degli eventi cardiovascolari e degli arti. Quando i pazienti sono stati divisi in quattro gruppi in base al loro punteggio, quelli nel quartile più basso avevano un rischio maggiore del 27% di eventi cardiovascolari e agli arti rispetto ai pazienti nel quartile più alto. Questo aumento del rischio è stato determinato principalmente dagli eventi cardiovascolari nei pazienti con una dieta di bassa qualità.

L’autore dello studio, Darryl Wan della McMaster University di Hamilton e della University of British Columbia di Vancouver, Canada, ha dichiarato: “Anche dopo aver aggiustato i fattori che potrebbero influenzare l’associazione, i pazienti con la peggiore qualità della dieta avevano una probabilità di complicazioni vascolari superiore del 27% rispetto a quelli con la migliore qualità della dieta. Questo eccesso di rischio sembra essere dovuto principalmente a un tasso più elevato di infarti, ictus e decessi cardiovascolari, indipendentemente dal fatto che i pazienti avessero malattie cardiache o ostruzioni nelle arterie esterne al cuore”.

Il punteggio mediano della dieta mediterranea modificata era di 3,71. I pazienti con i punteggi più bassi avevano un’incidenza numericamente più alta di eventi cardiovascolari e artrosi rispetto a quelli con i punteggi più alti, ma la differenza non era statisticamente significativa. “La dieta mediterranea è nota per essere protettiva contro le malattie cardiache e i nostri risultati tendono verso questo beneficio, ma non raggiungono la significatività statistica”, ha detto il dottor Wan. “Questo può essere dovuto al fatto che il nostro questionario non conteneva tutti gli alimenti che caratterizzano una dieta mediterranea, per cui abbiamo dovuto utilizzare un punteggio modificato”.

“Le raccomandazioni dietetiche presentano delle difficoltà, in quanto molti alimenti non sono applicabili ai diversi gruppi etnici, ai Paesi di origine e alla disponibilità di risorse”, si legge nel documento. “Tuttavia, il nostro studio indica che l’enfasi dovrebbe essere spostata sul miglioramento della qualità complessiva della dieta piuttosto che su specifici tipi di alimenti, suggerendo un maggiore consumo di frutta, verdura, noci, alimenti con più fibre, scegliendo la carne bianca rispetto a quella rossa e consumando alimenti minimamente lavorati. Questo potrebbe migliorare l’applicabilità a una popolazione generale più ampia e con diversi background culturali e semplificare i consigli ai pazienti”.

Il professor Anand ha concluso: “Finora i nostri consigli sullo stile di vita per i pazienti con PAD erano di camminare di più e smettere di fumare. I risultati di questo studio ci permettono di aggiungere indicazioni su quali alimenti mangiare e quali evitare, che valgono anche per i molti pazienti di tutto il mondo affetti da malattia coronarica”.

