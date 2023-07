Pizzarium di Gabriele Bonci si riconferma la Migliore Pizza in Viaggio in Italia

50 Top Pizza 2023: Pizzarium di Gabriele Bonci è la Migliore Pizza in Viaggio in Italia. Secondo “Lievito Pizza, Pane” a Roma

Anche nel 2023, Roma è la capitale della pizza al taglio in Italia. 50 Top Pizza, la guida più influente nel mondo della pizza, incorona Pizzarium di Gabriele Bonci, a Roma, Migliore Pizza in Viaggio in Italia, da taglio e asporto, per il quarto anno consecutivo. Al secondo posto Lievito Pizza, Pane di Francesco Arnesano, a Roma, in terza posizione Campana Pizza In Teglia di Daniele Campana, a Corigliano Calabro, in provincia di Cosenza.

La top ten è completata dal quarto posto di Antico Forno Roscioli, a Roma; dalla quinta posizione de La Masardona, a Napoli; Saporè Pizza Bakery, a San Martino Buon Albergo, al sesto posto; settima posizione per PezZ de Pane, a Frosinone; ottava per ‘O Fiore Mio Pizze di Strada, a Bologna; al nono posto PorzioNi di Pizza, a Napoli. Chiude la top ten Sancho, a Fiumicino.

Grande attesa per la cerimonia di premiazione di 50 Top Pizza Italia 2023, condotta da Federico Quaranta, durante cui saranno svelate le 100 Migliori Pizzerie Italiane per l’anno in corso, che si terrà al Teatro Argentina di Roma, mercoledì 12 luglio alle ore 19.00. Sarà possibile seguire la diretta streaming della cerimonia sulle pagine Facebook di 50 Top Pizza, 50 Top Italy e Luciano Pignataro Wine Blog