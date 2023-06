Medi-Market continua a crescere e apre anche a Pavia

Con diciotto punti vendita aperti in soli quattro anni, il gruppo Medi-Market continua a crescere rapidamente. Per tutto il 2023 è prevista un’ulteriore espansione

Pavia accoglie un nuovo punto di riferimento per la cura del corpo e della mente: un nuovo store Medi-Market (https://medi-market.it/) dedicato alla salute e al benessere aprirà infatti i battenti all’interno del Centro Commerciale Carrefour, in via Vigentina angolo via Cassani. Con una superficie di 250mq, il negozio promette di offrire un’ampia gamma di referenze, tra prodotti farmaceutici, di cura e bellezza, medicina naturale, complementi alimentari e prodotti per mamma e bimbo.

L’impegno di Medi-Market in Italia

La missione dell’azienda belga, giunta in Italia nel 2019, è di garantire a tutti la possibilità di accedere ad un assortimento di prodotti a prezzi contenuti, mettendo sempre al primo posto le esigenze della clientela. Il progetto dell’azienda è apprezzato anche dai clienti che, grazie al programma fedeltà freedelity, hanno portato ad un incremento di fidelizzazione pari al 200% di crescita annuale. Con diciotto punti vendita aperti in soli quattro anni, il gruppo continua a crescere rapidamente. Il piano di sviluppo procede senza sosta e per tutto il 2023 è prevista un’ulteriore espansione volta al consolidamento sul territorio del Nord Italia.

Insieme per il sociale con Croce Rossa Italiana Comitato di Pavia

Il nuovo store Medi-Market non solo punta a soddisfare i bisogni dei propri clienti, ma anche a dare il proprio contributo alla comunità. Medi-Market, infatti, ha stretto una collaborazione con la Croce Rossa Italiana Comitato di Pavia all’interno del progetto “Medi-per il sociale”, una campagna solidale che vedrà l’azienda al fianco di organizzazioni no-profit locali per tutto il 2023. L’obiettivo è quello di concretizzare il concetto caro all’azienda di “benessere alla portata di tutti”, garantendo un sempre più facile accesso a benessere e cure mediche.

Alla base di “Medi per il sociale”, quindi, non solo l’intenzione di contribuire a importanti cause solidali ma anche la volontà di sensibilizzare la propria clientela al tema dell’accesso alle cure.

In particolare, all’interno del nuovo store di Pavia sarà possibile acquistare, durante tutto il corso dell’anno, una selezione di kit composti da prodotti di prima necessità che verranno donati a Croce Rossa Italiana Comitato di Pavia per sostenere le sue attività di soccorso sul territorio. Durante l’inaugurazione del 25 Maggio, i partecipanti all’iniziativa solidale riceveranno una shopper personalizzata, un’informativa sul progetto e un buono sconto di 5 euro.

Aperte le selezioni per farmacisti e addetti alle vendite: Medi-Market assume

L’azienda è sempre alla ricerca di personale specializzato, tra farmacisti, addetti alla vendita ed esperti di cosmesi, beauty, nutrizione ed erboristeria, offrendo mansioni di gestione e supervisione della parafarmacia e del team di vendita. Requisiti fondamentali sono la laurea in Farmacia o CTF, l’iscrizione all’Ordine dei Farmacisti e la disponibilità a inserimenti formativi per aspiranti farmacisti e addetti vendita per cui è richiesta la passione per il cliente e per il prodotto.

Le figure inserite all’interno dei punti vendita faranno parte di un programma di formazione continua, introdotto dall’azienda, al fine di offrire un servizio di consulenza personalizzato per i clienti.

Per visionare le posizioni aperte in questo nuovo punto vendita e in tutta Italia:

https://www.linkedin.com/company/medi-market-italia/jobs/