Colite ulcerosa: bene terapia di induzione con ritlecitinib e brepocitinib

Colite ulcerosa: le terapie di induzione con ritlecitinib e brepocitinib hanno ridotto in modo più efficace il punteggio totale Mayo

Secondo alcuni dati pubblicati su Clinical Gastroenterology and Hepatology, le terapie di induzione con ritlecitinib e brepocitinib hanno ridotto in modo più efficace il punteggio totale Mayo rispetto al placebo nei pazienti con colite ulcerosa da moderata a grave.

“Gli inibitori delle piccole molecole attualmente approvati, Janus chinasi (JAK), per il trattamento della colite ulcerosa includono tofacitinib, filgotinib e upadacitinib. I profili di selettività degli inibitori JAK possono avere un impatto diverso sulla colite ulcerosa e il legame tra l’inibizione selettiva JAK e un migliore profilo rischio/beneficio deve ancora essere chiarito”, hanno evidenziato William J. Sandborn, gastroenterologo e professore di medicina all’Università della California San Diego, e colleghi.

“Ritlecitinib, un inibitore della chinasi JAK3/tirosina espressa in caso di carcinoma epatocellulare e brepocitinib, un inibitore TYK2/JAK1, sono inibitori orali in fase di sviluppo clinico”.

Nello studio VIBRATO di fase 2b, randomizzato in doppio cieco, Sandborn e colleghi hanno valutato l’efficacia della terapia di induzione con ritlecitinib e brepocitinib in pazienti di età compresa tra 18 e 75 anni con UC da moderata a grave.

Dei 317 pazienti inclusi, 150 hanno ricevuto ritlecitinib (20 mg, n=51; 70 mg, n=49; 200 mg, n=50), 142 hanno ricevuto brepocitinib (10 mg, n=48; 30 mg, n=47; 60 mg, n=47) e 25 hanno ricevuto placebo una volta al giorno per 8 settimane. L’endpoint primario era il punteggio Mayo totale (TMS) alla settimana 8.

Alla fine del periodo di studio, il TMS medio era 7,9 nel gruppo placebo e 5,9, 4 e 3,3 rispettivamente nei gruppi ritlecitinib 20 mg, 70 mg e 200 mg; Nei gruppi di brepocitinib da 10 mg, 30 mg e 60 mg, i TMS medi erano rispettivamente di 6,1, 5,6 e 4,7.

I TMS medi aggiustati per il placebo erano –2 (90% CI, da –3,2 a –0,9), –3,9 (90% CI, da –5 a –2,7) e –4,6 (90% CI, da –5,8 a –3,5) punti per i gruppi ritlecitinib, rispettivamente, e –1,8 (IC 90%, da –2,9 a –0,7), –2,3 (IC 90%, da –3,4 a –1,1) e –3,2 (IC 90%, da –4,3 a –2,1) punti per i gruppi brepocitinib.

Inoltre, le percentuali stimate aggiustate per il placebo di pazienti con remissione clinica modificata erano rispettivamente del 13,7%, 32,7% e 36% per i gruppi ritlecitinib e del 14,6%, 25,5% e 25,5% per i gruppi brepocitinib.

Gli eventi avversi insorti durante il trattamento si sono verificati nel 46,1% dei pazienti, di cui il 43,3% nel gruppo ritlecitinib, il 47,9% nel gruppo brepocitinib e il 52% nel gruppo placebo. Anemia, mal di testa e rinofaringite sono stati tra gli eventi avversi per tutte le cause più segnalati.

«Le terapie di induzione con ritlecitinib e brepocitinib sono risultate più efficaci del placebo per il trattamento della colite ulcerosa da moderata a grave, con profili di sicurezza a breve termine accettabili», hanno concluso Sandborn e colleghi.

William J. Sandborn et al., Oral Ritlecitinib and Brepocitinib for Moderate-to-Severe Ulcerative Colitis: Results From a Randomized, Phase 2b Q1 Q9 Study Q10. Clin Gastroenterol Hepatol. 2023 Jan 6;S1542-3565(23)00007-1. doi: 10.1016/j.cgh.2022.12.029.

