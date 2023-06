Concorso enologico “Premio Qualità Italia 2023”: si avvicinano le degustazioni

“Premio Qualità Italia 2023”: le degustazioni si svolgeranno dal 28 al 30 giugno e 1 luglio. La Premiazione si terrà a inizio ottobre in occasione della Milano Wine Week

Prosegue la nona edizione del concorso enologico Premio Qualità Italia 2023 che premia le eccellenze italiane e regionali del vino, rappresentando un ruolo di primo piano nel panorama nazionale come una delle poche iniziative del settore.

«La mission del concorso enologico Premio Qualità Italia, dichiara il Dott. Loriano Di Sabatino direttore tecnico, è di far conoscere e promuovere l’immagine, i prodotti e le eccellenze dei viticoltori e delle cantine italiane che si prodigano continuamente in un percorso di miglioramento continuo e che meritano, dunque, di essere valorizzate».

Durante il periodo pandemico, il Premio Qualità Italia è stato uno dei pochi concorsi enologici nazionali capaci di dare prova di resilienza, essendosi tenuto gestendo le restrizioni e le difficoltà e questo è stato apprezzato dalle cantine, che hanno trovato nel Premio una delle poche occasioni di visibilità e di supporto al proprio business. Il contributo al mondo del vino italiano è il vero obiettivo degli organizzatori.

«Lo spirito del concorso, dice Mauro Pallini direttore della Scuola Etica Leonardo organizzatrice del Premio, è quello di mantenere vivo l’interesse per il mondo del vino in un contesto nazionale e internazionale difficile e di non facile lettura. Anche per questa nona edizione, abbiamo confermato la partnership con Milano Wine Week, dove il Premio Qualità Italia è tra le masterclass con più vini degustati rappresentando una grande vetrina sia per i vincitori che per gli altri premi e riconoscimenti previsti dal regolamento.»

Al concorso partecipano numerose cantine di tutte le regioni d’Italia che con le proprie produzioni propongono un panel davvero di grande interesse per il mercato italiano e internazionale. La Scuola è sempre più proattiva per valorizzare l’iniziativa interessando i media per la comunicazione su radio, TV, stampa delle varie Regioni e stampa nazionale.

Le categorie di partecipazione previste dal regolamento sono: Vini IGT, Vini DOC, Vini DOCG, Vini Frizzanti, Vini Spumanti e Vini Passiti.

A seguito di numerose richieste, inoltre, il Premio Qualità Italia ha esteso la possibilità di partecipazione anche ai distillati, istituendo una sezione dedicata alle grappe e acqueviti d’uva con il Concorso Grappe e Acqueviti d’Italia, che intende evidenziare la migliore produzione italiana per le varie categorie e quindi valorizzare quelle tipicità italiane al fine di consolidare la conoscenza dei consumatori ed agli operatori.

Le degustazioni si svolgeranno dal 28 al 30 giugno e 1 luglio 2023.

La Premiazione si terrà a inizio ottobre 2023 in occasione della Milano Wine Week.

Tutte le informazioni, la modulistica e il Regolamento per la partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale del concorso all’indirizzo https://www.premioqualitaitalia.it.