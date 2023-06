Mission Impossible 7: i voli di Tom Cruise sono impressionanti

Mission Impossible 7, Tom Cruise stuntman impressionante: in moto giù da un dirupo 6 volte di seguito. L’incredibile scena nel film in uscita a luglio nelle sale italiane

Che Tom Cruise non usi controfigure nei suoi film ad alto tasso di adrenalina è risaputo, ma la scena di cui è protagonista nel suo ultimo film ha dell’incredibile. In ‘“Mission Impossible – Dead Reckoning”, la star, stuntman di se se stessa, si getta con una moto da un dirupo per poi paracadutarsi nel vuoto. La scena, girata in Norvegia, è stata ripetuta per ben 6 volte nell’arco dello stesso giorno. C’è voluto un anno di preparazione fisica per l’attore per riuscire nell’impresa. Oltre 13000 salti in motocross e 30 voli con il paracadute al giorno, sono alcuni dei numeri che rendono l’idea della preparazione che ha richiesto.

QUANDO TOM CRUISE URLÒ CONTRO LA TROUPE DI ‘MISSION IMPOSSIBLE 7’

‘Mission Impossibile 7’, di cui Cruise è anche produttore, ha dovuto superare anche difficoltà dovute al Covid. Il film è stato infatti girato nel periodo della pandemia e ha dovuto rispettare le restrizioni messe in atto per evitare il diffondersi del virus. Non sono mancati momenti di tensione: divenne virale il video in cui Tom Cruise urlava contro dei membri della troupe che non non avevano rispettato la regola del distanziamento.

TOM CRUISE A ROMA PER LA PRESENTAZIONE DI MISISON IMPOSSIBLE 7

Diverse scene di ‘Mission Impossible 7’ sono state girate a Roma, motivo per il quale lo scorso week end il cast del film è arrivato nella Capitale. Ieri Tom Cruise ha incontrato i fan davanti al suo albergo, mentre oggi sarà il protagonista di un evento di presentazione del film a piazza di Spagna.