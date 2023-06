Chiara Ferragni attaccata sui social per l’eccessiva magrezza

Chiara Ferragni attaccata su Instagram per una foto: “L’anoressia si portava 10 anni fa”. La replica: “È una grave malattia, no prese in giro”

Chiara Ferragni è finita nuovamente nel mirino degli haters per una foto postata sul suo profilo Instagram. L’influencer in total look per un famoso brand di moda posa per strada, in reggiseno, giacca e minigonna. Ad attaccarla un’utente che ha commentato con queste parole lo scatto: “Chiara ma perché continui a sponsorizzare questo accumulo di ossa… l’ anoressia si portava 10 anni fa“. Secca la replica di Ferragni: “L’anoressia è una grave malattia e usarla come presa in giro mi sembra a dir poco maleducato”.