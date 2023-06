Schlein parteciperà al corteo del M5s contro la precarietà

Elly Schlein cambia idea: parteciperà al corteo del M5s contro la precarietà. La manifestazione prenderà il via nel primo pomeriggio da piazza della Repubblica, a Roma

La segretaria del Pd Elly Schlein sarà presente alla partenza del corteo contro la precarietà organizzato dal M5S. La manifestazione prenderà il via nel primo pomeriggio da piazza della Repubblica, a Roma. Da quanto si apprende la segretaria del Pd avrebbe cambiato idea a seguito di una telefonata ricevuta ieri sera dall’ex premier Giuseppe Conte. Tra i temi al centro della manifestazione il salario minimo, il caro affitti e la guerra in Ucraina.

“Il primo maggio il governo si è riunito e ha ristabilito il contratto a tempo determinato. Dobbiamo ribellarci. Non è vero che ovunque è così, queste sono scelte dei governi. La manifestazione del 17 giugno sarà l’occasione per descrivere una precarietà che riguarda molti ambiti”, ha detto il presidente M5S Giuseppe Conte, intervistato da Fanpage.

CONTE: MIO PIÙ GRANDE RIMPIANTO NON AVER INTRODOTTO IL SALARIO MINIMO DA PREMIER

“Un rimpianto per gli anni di governo? La riforma del salario minimo legale, in entrambi i governi eravamo però con coalizioni con cui non abbiamo trovato il modo”, dice il presidente M5S.

CONTE: GOVERNO FA CASSA SULLA PELLE DEI PIÙ POVERI

“Dalla povertà diffusa non si esce con scelte ideologiche scollegate dalla realtà. Il reddito di cittadinanza serviva anche perché alcuni con 200-300 euro integravano i lavori sottopagati. Bisogna riformare il mondo del lavoro e smetterla con slogan e guerre sante. Eravamo contro gli abusi e ci siamo resi disponibili per riformare il reddito anche sulle politiche attive. Ma su questo il governo non ha fatto nulla e fa solo cassa sulla pelle delle persone più povere”, spiega Conte.

SALARIO MINIMO. CONTE: 9 EURO ANCHE POCHI MA INTANTO INTRODUCIAMOLO

“Nove euro sono anche pochi per il salario minimo, altrove è più elevato. Ma dobbiamo essere realisti. A me piacerebbe partire con una soglia di indicazazzione per poterla adeguare. Sarebbe populista dire dire 12-13 euro, intanto introduciamolo”, dichiara il leader del M5s al Tg1.