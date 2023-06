Daniele Gangemi premiato a Houston con il “Silver Remi Award”

Il documentario “Ti racconto tuo padre” di Daniele Gangemi su Fabrizio Bracconeri premiato a Houston con il “Silver Remi Award”

Il documentario “Ti racconto tuo padre”, di Daniele Gangemi su Fabrizio Bracconeri, prodotto da Claudio Bucci per Toed Film srl, in collaborazione con lo Studio Gazzoli, con il suono in presa diretta di Carmelo Sfogliano e le musiche originali di Salvo Bruno Dub, è stato premiato con il “Silver Remi Award”, per la categoria “Documentari sotto i 60 minuti”, 56º Houston International Film Festival.

Per Gangemi si tratta del IIIº Remi Award ricevuto nella sua carriera, dopo il “Silver Remi Award” per il Pilot “Fratelli Noir” ed il “Platinum Remi Award” per l’opera prima “Una notte blu cobalto”, che nel 2009 fu presentata in anteprima mondiale proprio a Houston, che vanta il più antico festival di cinema indipendente al mondo, noto per aver scoperto negli anni maestri come Steven Spielberg, George Lucas, Ang Lee, Ridley Scott, Robert Rodriguez, i fratelli Coen, Spike Lee, Oliver Stone e David Lynch, mostrando oer primi al mondo le loro opere ed assegnandogli i loro primi riconoscimenti.