Gossip: il divorzio tra Harry e Meghan è questione di giorni

Harry e Meghan nel mirino del gossip: “Il divorzio è questione di giorni”. Il principe potrebbe, così, fare ritorno in Inghilterra e ricucire i rapporti con i propri familiari

Harry e Meghan sarebbero a un passo dal divorzio. Sarebbe “una questione di tempo, se non di giorni” e i due dovrebbero darne comunicazione ufficiale.

Ne è sicura la stampa inglese che, in queste ore, rimbalza la notizia su ogni pagina. Le voci di una crisi di coppia, d’altronde, gira da mesi e – secondo le ultime indiscrezioni – il principe Harry starebbe comprando una casa appena fuori Londra con l’obiettivo di ritornare in patria appena possibile.

IL RITORNO IN PATRIA DI HARRY

“Le voci di una possibile crisi, quindi, troverebbero conferma in ulteriori dichiarazioni in merito ad un possibile ritorno da parte del principe. Fonti certe interne a Buckingham Palace hanno confermato che Harry, senza Meghan, sarebbe immediatamente perdonato dal re e dalla famiglia”, spiega Jennie Bond intervistata da Ok Magazine.

“C’è ancora buona volontà nei confronti di Harry, o meglio, nei confronti del vecchio principe Harry, quello che tutti ricordano. Potrebbe recuperare il terreno che ha perso nel tempo ed essere accolto di nuovo”, spiega la Bond.

UNA VILLA A LONDRA PER IL PRINCIPE

Indizio principale di tutto ciò sarebbero i 14 milioni di euro che Harry starebbe per spendere nella proprietà del 1876 che è stata di Taylor Swift e l’ex Joe Alwyn. Una cifra non da poco per qualcuno che in Inghilterra torna di rado e solo per occasioni ufficiali.

Il gossip, però, quando si parla di Harry e Meghan non ha freni. Come riferisce la Dire (www.dire.it), altre voci raccontano che il secondogenito di Carlo e Diana avrebbe affittato delle camere d’albergo in celebri resort di Los Angeles per “sfuggire alla moglie”.