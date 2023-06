Lutto nazionale per Berlusconi, Renzi difende la scelta

Renzi sul lutto nazionale per Berlusconi: “Polemiche sono una vergogna”. Il leader di Italia Viva interviene a Mattino 5 e critica chi ha sollevato dubbi

Si svolgeranno oggi, 14 giugno, al Duomo di Milano, i funerali di Stato di Silvio Berlusconi. La cerimonia inizierà alle 15.00 e sarà trasmessa in diretta e in mondovisione dalla Rai. Per la giornata di oggi è stato proclamato il lutto nazionale, iniziativa che per la prima volta in Italia è stata destinata ad un ex presidente del Consiglio. Bandiera a mezz’asta, dunque, accompagnate da non poche polemiche. Da Rosi Bindi a Marco Travaglio, in molti si sono esposti contro la decisione di dedicare il lutto nazionale a Berlusconi. Anche sui social sono state lanciate petizioni e l’hashtag #NonInMioNome.

RENZI INTERVIENE SUL LUTTO NAZIONALE PER BERLUSCONI

D’altra parte, c’è chi non condivide la polemica sul lutto nazionale. Tra questi Matteo Renzi, che in un intervento a Mattino 5 ha espresso il suo parere.

Secondo il leader di Italia Viva, infatti, le polemiche a riguardo “sono una vergogna. Sono la dimostrazione che c’è uno squallore nell’odio ideologico che non si ferma davanti alla morte”.

“Anche di fronte alla morte”, ha proseguito, “che facciano polemica è una cosa vergognosa. Non faccio nomi, anche Rosy Bindi, Il Fatto Quotidiano, Tommaso Montanari, potrei continuare…”.