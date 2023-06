In Duomo a Milano l’ultimo saluto a Berlusconi: la diretta del funerale di stato

Alle 15 i funerali di Stato per Silvio Berlusconi al Duomo di Milano: segui la diretta. La cerimonia è celebrata dall’arcivescovo di Milano Mario Delpini alla presenza di Mattarella e Meloni

È il giorno dei funerali di Stato di Silvio Berlusconi. Per la giornata è stato dichiarato il lutto nazionale e la presidenza del Consiglio ha stabilito che saranno esposte a mezz’asta la bandiera italiana e quella dell’Unione europea sugli edifici pubblici e sulle sedi diplomatiche e consolari all’estero. Anche le Camere, dei deputati e dei senatori, fermeranno i lavori per una settimana.

L’INIZIO DELLA CERIMONIA E LE AUTORITA’ PRESENTI

La cerimonia, spiega la Dire (www.dire.it), inizierà alle 15 e sarà celebrata dall’arcivescovo di Milano Mario Delpini alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e della Premier Giorgia Meloni. Presenti anche i vertici politici e istituzionali del Paese e del mondo. Hanno confermato la loro presenza alle esequie la segretaria del PD Elly Schlein, Matteo Renzi, Carlo Calenda, Paolo Gentiloni in rappresentanza della Commissione europea.

Tutte le reti Mediaset trasmettono l’evento in simulcast: la cerimonia sarà in diretta su Canale 5, Rete 4 e Italia 1. Rai 1 sarà in diretta con Milano dalle 14 alle 17. Enrico Mentana trasmetterà la consueta ‘maratona’ Speciale TgLa7 dalle 15.

PIU’ DI DIECIMILA PER L’ULTIMO SALUTO A BERLUSCONI

Per ricordare Berlusconi deceduto lunedì all’ospedale San Raffaele, dove era ricoverato da un paio di giorni, un piano di sicurezza per gestire le entrate e le uscite di emergenza, e due maxischermi in piazza Duomo per permettere anche a chi non potrà entrare di seguire la cerimonia. Il Duomo, infatti, all’interno, dovrebbe ospitare circa 2mila persone, ma sono attese quasi 10mila fuori per dare l’ultimo saluto a Berlusconi. Le Autorità arriveranno all’aeroporto di Linate e da lì saranno trasferite in Duomo con un minivan e sono attese tra le 14.30 e le 15.