L’attività fisica contrasta gli effetti negativi del sonno scarso

Dormire troppo poco o troppo a lungo è collegato a una vita più breve, ma gli scienziati hanno scoperto che l’attività fisica contrasta alcuni di questi effetti negativi. La ricerca, condotta su oltre 90.000 adulti, è stata pubblicata oggi sull’European Journal of Preventive Cardiology, una rivista della Società Europea di Cardiologia (ESC) (1) .

“Lo studio ha dimostrato che l’aumento dei livelli di attività fisica ha indebolito i rischi di mortalità associati a una breve o lunga durata del sonno”, ha dichiarato l’autore dello studio, Jihui Zhang del The Affiliated Brain Hospital della Guangzhou Medical University, in Cina.

Sia un’attività fisica sufficiente che un sonno sano contribuiscono a prolungare l’aspettativa di vita. Tuttavia, non è chiaro come l’attività fisica possa interagire con la durata del sonno per promuovere la salute. Il limite principale degli studi precedenti era l’uso di attività fisica e sonno auto-riferiti, che sono soggettivi e possono essere imprecisi. Al contrario, un dispositivo accelerometro registra il movimento, fornendo così stime oggettive e più affidabili dell’attività e della durata del sonno.

Questo è il primo studio che esamina gli effetti congiunti dell’attività fisica e della durata del sonno sul rischio di mortalità utilizzando l’accelerometro. Lo studio ha incluso 92.221 adulti di età compresa tra i 40 e i 73 anni della coorte della Biobanca del Regno Unito che hanno indossato un braccialetto accelerometrico per una settimana tra il 2013 e il 2015.

La durata del sonno per notte è stata classificata come breve (meno di sei ore), normale (da sei a otto ore) o lunga (più di otto ore). Il volume totale di attività fisica è stato suddiviso in terzili (basso, intermedio, alto). L’attività fisica da moderata a vigorosa è stata classificata come conforme o meno alle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).(2)

I dati sulla mortalità sono stati raccolti dai registri di morte. L’esito primario era la morte per tutte le cause. Gli endpoint secondari erano la morte per malattie cardiovascolari e la morte per cancro.

L’età media dei partecipanti era di 62 anni e il 56% erano donne. Durante un follow-up mediano di sette anni, 3.080 partecipanti sono morti: 1.074 per malattie cardiovascolari e 1.871 per cancro.

I ricercatori hanno esaminato il modo in cui l’attività fisica influenzava l’impatto del sonno sulla mortalità, esaminando in primo luogo il volume di attività e in secondo luogo l’attività fisica da moderata a vigorosa. Le analisi sono state aggiustate per fattori che potrebbero influenzare la relazione, tra cui età, sesso, etnia, deprivazione, livello di istruzione, stagione di misurazione del sonno, indice di massa corporea, dieta, fumo, assunzione di alcol e lavoro a turni.

Per quanto riguarda il volume di attività, nei soggetti con quantità ridotte, il sonno breve e lungo sono stati associati rispettivamente a un aumento del rischio di morte per tutte le cause del 16% e del 37%. Nei partecipanti con quantità intermedie di attività fisica, solo il sonno breve era dannoso, con un aumento del 41% della probabilità di morte per tutte le cause. Nei soggetti con un’elevata quantità di esercizio fisico, la durata del sonno non era legata al rischio di morte. Per quanto riguarda la morte cardiovascolare, i soggetti con sonno breve e un basso volume di esercizio fisico presentavano un rischio elevato del 69%, che scompariva quando l’esercizio fisico aumentava a volumi moderati o elevati. Per quanto riguarda la morte per cancro, le persone che dormono a lungo con un basso volume di esercizio fisico avevano un rischio aumentato del 21%, che scompariva con volumi di esercizio moderati o elevati.

Risultati simili sono stati riscontrati per l’attività fisica da moderata a vigorosa. Nei partecipanti che non soddisfano le raccomandazioni dell’OMS, il sonno breve e lungo è stato associato a un aumento del rischio di morte per tutte le cause rispettivamente del 31% e del 20%. Questi rischi sono scomparsi in coloro che rispettavano le raccomandazioni dell’OMS. Per quanto riguarda la morte cardiovascolare, i partecipanti con sonno breve che non hanno rispettato le raccomandazioni sull’intensità dell’esercizio fisico hanno avuto un rischio aumentato del 52%, che è scomparso nei partecipanti che hanno rispettato le raccomandazioni. Per quanto riguarda la morte per cancro, chi dormiva a lungo e non rispettava i consigli aveva un rischio aumentato del 21%, che scompariva in coloro che seguivano le indicazioni dell’OMS.

Zhang ha dichiarato: “I nostri risultati suggeriscono che gli sforzi di promozione della salute rivolti sia all’attività fisica che alla durata del sonno possono essere più efficaci nel prevenire o ritardare la morte prematura negli adulti di mezza età e negli anziani piuttosto che concentrarsi su un solo comportamento. In uno scenario ideale, le persone dovrebbero sempre dormire e fare attività fisica in quantità salutari. Tuttavia, il nostro studio indica che un’attività fisica sufficiente può compensare in parte l’impatto negativo della mancanza di una buona notte di sonno”.

