Online portale interamente dedicato al concetto di One Health

È online One Health Project un sito internet interamente dedicato al concetto di One Health, l’approccio che riconosce che la salute degli esseri umani, degli animali, delle piante e dell’ambiente sono interdipendenti. Oltre a informare, il sito mira a coinvolgere l’opinione pubblica in questa epocale trasformazione concettuale. E’ promosso dall’ESG Culture LAB di Eikon Strategic Consulting e da Healthware Group con il supporto incondizionato di Fondazione MSD.

Oltre alla ricerca scientifica e alle politiche sanitarie è fondamentale che le persone abbraccino questa nuova visione di futuro. One Health Project intende promuovere una riflessione su un tema di salute pubblica, cruciale per il futuro di tutti, privilegiando un approccio inclusivo, che coinvolga la popolazione generale.

Come viene vissuta la One Health? Il percorso è partito con una indagine nazionale che ha esplorato le rappresentazioni collettive sul rapporto tra umani, animali, piante e ambiente. L’indagine – svolta nel mese di marzo 2023 con metodo CAWI – ha coinvolto 1.000 persone, un campione rappresentativo di popolazione italiana per genere, età e area geografica.

Il programma One Health Project proseguirà ad aprile e maggio 2023 con tre webinar gratuiti con gli esperti italiani di One Health e saranno aperti a cittadini, università, associazioni di pazienti, media, organizzazioni pubbliche e private.

La survey, tutte le informazioni, il calendario e l’iscrizione ai webinar sono disponibili sul sito web dedicato One Health Project

Compilando la survey on line ogni partecipante riceverà la fotografia del suo profilo in relazione alla One Health (umanista, animalista, naturalista, astronauta) e una scheda informativa con indicazioni su come poter contribuire concretamente alla One Health attraverso 7 categorie: Educazione, Salute degli animali domestici, Salute degli animali selvatici, Alimentazione, Scelta delle cure, Ricerca, Comunità.

“Crediamo molto in questo percorso distintivo per il valore e l’attualità del tema, ma soprattutto perché coinvolge le Persone, attori chiave del cambiamento. – dichiara Goffredo Freddi, Direttore della Fondazione MSD. Con il One Health Project vogliamo – in un’ottica di partenership pubblico privato – dare un contributo tangibile alla sensibilizzazione su temi chiave di salute pubblica, accendendo i riflettori sul valore fondamentale della prevenzione per un futuro migliore e in buona salute e sul potere dell’engagement diretto della popolazione nella trasformazione sostenibile dei prossimi anni”.

Risultati dell’indagine

In Italia, in questo momento sembra esserci un terreno molto fertile per seminare un nuovo approccio sistemico e collaborativo, che valorizzi la One Health come nuova visione e strategia per un futuro sostenibile.

Nello stesso tempo, è molto importante aumentare la conoscenza dell’attuale impegno scientifico nella One Health, che è fortemente sottovalutato dagli intervistati.

Solo il 17% degli intervistati ha sentito parlare di “One Health” prima dell’indagine. I risultati tuttavia rivelano una grande diffusione della visione di interconnessione tra esseri umani, animali, piante e ambiente: per il 75% sono strettamente dipendenti.

Questa visione è accompagnata da una forte assunzione di responsabilità soggettiva: il 62% degli intervistati si sente investito in prima persona dell’impegno in questo approccio sistemico. Per il 26% è una priorità della politica e solo l’11% ritiene che sia un problema della scienza.

La One Health per gli intervistati sembra essere l’occasione da non perdere, per un’importante trasformazione valoriale, che mitighi gli impatti negativi delle componenti più distruttive dell’agire umano. Gli intervistati sembrano disponibili per questo ad impegnarsi in obiettivi specifici.

Nonostante la fiducia attribuita all’approccio One Health, la pandemia da coronavirus ha lasciato un segno, rafforzando la percezione negativa dell’agire umano. Per il 40% degli intervistati, le mutate condizioni ambientali influenzano sempre più la nascita di nuove malattie, che non si riesce a contrastare sufficientemente con nuove cure. Preoccupano sia la salute degli animali che la deforestazione.

Le risposte fanno emergere l’importanza attribuita non solo ad un’azione collettiva, ma anche al contributo di ognuno. La quasi totalità conferma di volersi impegnare a cambiare il proprio stile di vita per il miglioramento della salute di tutti, con un 31% che è disposto anche a cambiamenti radicali per la salute di piante e ambiente.