La deputata del M5s Gilda Sportiello allatta in Aula: prima volta alla Camera

Alla Camera la deputata del Movimento 5 stelle, Gilda Sportiello, allatta il figlio di pochi mesi in Aula: è la prima volta che accade

“Oggi è un giorno molto importante. Per la prima volta, in Italia, una deputata sta partecipando ai lavori della Camera in compagnia del suo bimbo di pochi mesi. Il figlio della nostra Gilda Sportiello sarà il primo bambino a essere allattato in Aula”. Lo scrivono sui social i 5 stelle.

“Dovrebbe essere soltanto un passo verso la normalità- spiegano-, ma è un giorno importante, che è dovuto a una battaglia del Movimento 5 Stelle. Nasce, infatti, da un ordine del giorno della passata legislatura che prevede postazioni dedicate alle mamme che devono allattare, voluto proprio da Gilda Sportiello e al quale hanno lavorato anche Paola Carinelli e Valentina D’Orso. Ma quello di oggi non è soltanto un particolare evento mediatico o un curioso dato statistico. Quello di oggi è un fondamentale precedente, perché la Camera dei Deputati svolge un ruolo da apripista: da oggi, se è possibile allattare in quest’Aula, nessuna donna, in nessun altro luogo, deve essere privata di questa possibilità. Il fatto che sul posto di lavoro, qualunque esso sia, ogni donna abbia uno spazio dedicato alla possibilità di allattare il proprio bambino non può essere un privilegio per poche, ma deve diventare la normalità. Non deve più accadere che le donne siano costrette a interrompere l’allattamento non per propria scelta ma perché devono tornare al lavoro. Ogni mamma ha il diritto di scegliere quando e dove allattare il proprio figlio e a nessuna donna, qualsiasi sia la sua professione, potrà più essere negato questo diritto”.