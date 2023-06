Mara Venier si scusa per le parole su Alessandro Impagnatiello

Polemica per le parole di Mara Venier alla madre di Alessandro Impagnatiello: “Sì, signora, suo figlio è un mostro”. Poi si scusa: “Le siamo vicini, sta passando un dolore enorme”

“Sì, signora, suo figlio è un mostro“. È polemica per le parole di Mara Venier, che ieri durante la puntata di ‘Domenica In’ ha parlato del delitto di Giulia Tramontano dedicando un pensiero a lei e al bambino che portava nella pancia, Thiago, ucciso insieme a lei da quello che doveva essere suo padre, Alessandro Impagnatiello. Il ricordo di Mara Venier è stato proprio in apertura di trasmissione: la conduttrice ha ricordato il delitto di Senago che da giorni occupa le prime pagine dei giornali, il dolore e lo sbigottimento che tutti hanno provato di fronte a tanta crudeltà. Ha poi ricordato l’intervista rilasciata nei giorni scorsi alla ‘Vita in diretta’ da Sabrina Paulis, la madre dell’assassino Alessandro Impagnatiello. Intervista in cui la donna, in lacrime, ha detto che reputa suo figlio “un mostro”, che “non si può perdonare” e lo ha accusato di “aver rovinato la vita a tutti”. Mara Venier la ha citata in questi termini: “Vorrei anche mandare un abbraccio alla mamma di Alessandao, l’assassino. Lei ha fatto un’intervista in cui ha detto ‘Vi prego di perdonarmi perchè mio figlio è un mostro’. Sì, signora, suo figlio è un mostro”. Sui social si è immediatamente sollevato un polverone, con l’accusa nei confronti della conduttrice di essere stata inopportuna.

Pochi minuti dopo, racconta la Dire (www.dire.it), tornata in onda dopo la pausa pubblicitaria, Mara Venier tenta di metterci una pezza. “Non intendevo in alcun modo offendere la famiglia di Alessandro. Ho sentito l’intervista della sua mamma e l’ho trovata drammatica, straziante. Credo che il dolore sia enorme, io prima ho detto che purtroppo lo pensiamo tutti che Alessandro sia un mostro, come ha detto la mamma, ma non volevo assolutamente essere critica nei confronti della famiglia di Alessandro. Io sono vicina sia alla famiglia di Giulia Tramontano che alla sua, signora Sabrina. Lei è una vittima e sta affrontando un dolore enorme. Se ho sbagliato e non è stato percepito le chiedo scusa, ma vorrei dirle che siamo vicini anche a lei”.

