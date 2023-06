Arrivano nei supermercati le fragole Val Venosta

Lussureggianti cuori rossi dalla montagna: saranno disponibili da giugno a settembre nei supermercati le fragole Val Venosta

Quando le temperature si fanno più miti, in Val Venosta è possibile scorgere agricoltori chini sul terreno intenti ad osservare graziosi frutti scarlatti. Sono le lussureggianti Fragole Val Venosta che spuntano tra l’erba e negli orti regalando contrasti di colori e profumi. A inizio giugno, i deliziosi cuori rossi inaugurano la stagione estiva in tutta la loro bellezza.

Le graziose fragole crescono rubiconde favorite da un microclima ideale ma soprattutto dalla premura degli agricoltori venostani che le curano e pazientano fino al momento perfetto per raccoglierle. Solo quando avranno maturato il loro dolce aroma e sfumature di un rosso brillante saranno pronte per essere assaporate.

Ogni Fragola Val Venosta è unica e inconfondibile, portavoce dell’amore incommensurabile dei contadini per il territorio e per prodotti di prima scelta coltivati in armonia con la natura.

Alla scoperta delle Fragole Val Venosta

Impossibile resistere alla dolcezza delle fragole della Valle, unica perché caratterizzata da un mix straordinario di sfumature gustative. Disponibili da giugno a settembre, i succosi cuori custodiscono tutta la freschezza di alta montagna, ideale da assaporare nei mesi caldi.

Leggere, ipocaloriche, ricche di Sali minerali e fibre, le Fragole Val Venosta sono ottime da gustare al naturale o all’interno di deliziosi e salutari dessert. Perfette in macedonie, per decorare torte o per ricavarne avvolgenti confetture, ma anche per ricette creative. Provatele nei canederli al cioccolato ripieni di fragole, un dolce a base di impasto di ricotta, cacao e semola di grano duro con un cuore succulento di Fragola Val Venosta.

Elsanta, Darselect, Roxana… Scoprite tutte le varietà, uniche in termini di sapore ed aspetto, e scegliete la vostra preferita. Impeccabili in ogni preparazione, le Fragole Val Venosta vi stregheranno con la loro prelibata dolcezza.