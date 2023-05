Elena Guarnieri del Tg5 risponde sui social a Chiara Ferragni

“Libera o prigioniera?”: la giornalista del Tg5 Elena Guarnieri risponde a Chiara Ferragni dopo la polemica sui social per la foto dell’imprenditrice nuda allo specchio

Ha spaccato il web la foto postata da Chiara Ferragni, in cui l’imprenditrice si mostra nuda in un selfie davanti allo specchio. Lo scatto, che su Instagram ha riscosso quasi 1 milione di like, ha aperto un dibattito social sulla libertà di celebrare il proprio corpo senza pregiudizi. Tra i migliaia di commenti sotto il post di Chiara, tanti positivi e altrettanti negativi, c’è anche quello di Elena Guarnieri, giornalista e volto storico del Tg5.

ELENA GUARNIERI RISPONDE A CHIARA FERRAGNI

“Ciao Chiara. Ti senti davvero libera? O qualche volta sei prigioniera del tuo personaggio?”, si chiede Elena. “Questa foto mi fa tenerezza”, prosegue, “perché mi fa propendere per la seconda opzione. Spero di sbagliarmi. Un saluto affettuoso, Elena”.

Il commento di Elena Guarnieri è diventato virale, alimentando la polemica che va avanti ormai da diversi giorni.

IL COMMENTO DELLA BAMBINA DI 11 ANNI

Non è la prima volta che una foto di Chiara Ferragni genera chiacchiericcio sul web, come ricorda la Dire (www.dire.it). Questa volta, però, lo scatto è diventato virale per un botta e risposta tra l’imprenditrice e una bambina di 11 anni. Giulietta, questo il nome della ragazza, ha commentato il selfie su Instagram, criticando la scelta di Chiara di mostrarsi semi nuda. “Qual è il messaggio per noi ragazzine? Che per farci notare dobbiamo metterci nude?”, commenta l’11enne. “Io non lo trovo un bel messaggio da mandare“.

Il commento della bambina è diventato virale, soprattutto dopo la risposta di Chiara. “Il messaggio è molto semplice: nessuno può giudicarci e farci sentire sbagliate“, spiega l’imprenditrice. “Pubblicare una foto così non dovrebbe far vergognare nessuno ed anzi, dimostrare che ognuno è libero di essere se stesso e celebrarsi quando si sente di farlo”.