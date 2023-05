Restare in forma protegge il cuore di chi soffre di pressione alta

Una buona forma fisica può ridurre il rischio di morte per malattie cardiovascolari negli uomini con pressione alta secondo uno studio durato 29 anni

Elevati livelli di fitness possono ridurre il rischio di morte per malattie cardiovascolari negli uomini con pressione alta, secondo uno studio durato 29 anni e pubblicato sull’European Journal of Preventive Cardiology, una rivista dell’ESC.

“Questo è stato il primo studio a valutare gli effetti congiunti della forma fisica e della pressione arteriosa sul rischio di morte per malattie cardiovascolari”, ha dichiarato l’autore dello studio, il professor Jari Laukkanen dell’Università della Finlandia Orientale di Kuopio, Finlandia. “I risultati suggeriscono che essere in forma aiuta a proteggere da alcuni degli effetti negativi della pressione alta”.

Quasi 1,3 miliardi di adulti di età compresa tra i 30 e i 79 anni in tutto il mondo soffrono di pressione alta (ipertensione). L’ipertensione è uno dei principali fattori di rischio per infarto e ictus e una delle principali cause di morte prematura a livello globale. Studi precedenti hanno dimostrato che un’elevata forma fisica cardiorespiratoria è legata a una maggiore longevità. Questo studio ha esaminato l’interazione tra pressione arteriosa, fitness e rischio di morte per malattie cardiovascolari.

Lo studio ha incluso 2.280 uomini di età compresa tra i 42 e i 61 anni residenti nella Finlandia orientale e arruolati nel Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study. Le misurazioni di base sono state effettuate tra il 1984 e il 1989. Queste includevano la pressione sanguigna e l’idoneità cardiorespiratoria, valutata in base al consumo massimo di ossigeno durante l’uso di una bicicletta stazionaria. La pressione arteriosa è stata classificata come normale o alta, mentre la forma fisica è stata classificata come bassa, media o alta.

L’età media al basale era di 53 anni. I partecipanti sono stati seguiti fino al 2018. Durante un follow-up mediano di 29 anni, si sono verificati 644 decessi dovuti a malattie cardiovascolari. Il rischio di morte per malattie cardiovascolari è stato analizzato dopo aver aggiustato per età, indice di massa corporea, livelli di colesterolo, stato di fumo, diabete di tipo 2, malattia coronarica, uso di farmaci antipertensivi, consumo di alcol, attività fisica, stato socioeconomico e proteina C-reattiva ad alta sensibilità (un marcatore di infiammazione).

Considerando la sola pressione arteriosa, rispetto ai valori normali, l’ipertensione arteriosa è stata associata a un aumento del rischio di mortalità cardiovascolare del 39% ( hazard ratio [HR] 1,39; 95% confidence interval [CI] 1,17-1,63). Considerando la sola forma fisica, rispetto ai livelli elevati, la bassa forma fisica era associata a una probabilità di morte cardiovascolare aumentata del 74% (HR 1,74; 95% CI 1,35-2,23).

Per valutare le associazioni congiunte di pressione arteriosa e forma fisica con il rischio di morte cardiovascolare, i partecipanti sono stati suddivisi in quattro gruppi: 1) pressione arteriosa normale e alta forma fisica (questo era il gruppo di riferimento per il confronto); 2) pressione arteriosa normale e bassa forma fisica; 3) pressione arteriosa alta e alta forma fisica; 4) pressione arteriosa alta e bassa forma fisica.

Gli uomini con pressione alta e bassa forma fisica avevano un rischio più che doppio di morte cardiovascolare rispetto a quelli con pressione normale e alta forma fisica (HR 2,35; 95% CI 1,81-3,04). Quando gli uomini con pressione alta avevano livelli di fitness elevati, il loro rischio elevato di rischio cardiovascolare persisteva ma era più debole: era del 55% più alto rispetto a quelli con pressione normale e fitness elevata (HR 1,55; 95% CI 1,16-2,07).

Laukkanen ha dichiarato: “Sia la pressione alta che i bassi livelli di fitness erano associati a un aumento del rischio di morte cardiovascolare. Alti livelli di fitness hanno attenuato, ma non eliminato, l’aumento del rischio di mortalità cardiovascolare negli uomini con pressione sanguigna elevata”.

Il documento afferma che: l’incapacità della forma fisica cardiorespiratoria di eliminare completamente il rischio di mortalità cardiovascolare nei soggetti con pressione arteriosa elevata potrebbe essere in parte dovuta alla forte relazione indipendente e causale tra pressione arteriosa e malattie cardiovascolari”.

Laukkanen ha concluso: “Tenere sotto controllo la pressione arteriosa dovrebbe rimanere un obiettivo per chi ha livelli elevati. Il nostro studio indica che gli uomini con pressione alta dovrebbero anche puntare a migliorare i loro livelli di forma fisica con un’attività fisica regolare. Oltre all’esercizio fisico abituale, evitare l’eccesso di peso corporeo può migliorare la forma fisica”.

Le linee guida ESC raccomandano agli adulti di tutte le età di impegnarsi per almeno 150-300 minuti alla settimana di attività fisica aerobica di intensità moderata o 75-150 minuti alla settimana di intensità vigorosa, o una combinazione equivalente, per ridurre la mortalità per tutte le cause, la mortalità cardiovascolare e le malattie.

Referenza bibliografica

1 Laukkanen JA, Jae SY, Kurl S, Kunutsor SK. High fitness levels attenuate the increased risk of cardiovascular deaths in individuals with high systolic blood pressure. Eur J Prev Cardiol. 2023. doi:10.1093/eurjpc/zwad034.