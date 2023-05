La digital serie AD MAIORA vince il festival “I Tulipani di Seta Nera” 2023

La digital serie AD MAIORA è vincitrice del festival “I Tulipani di Seta Nera” 2023: l’opera selezionata tra oltre 40 lavori nazionali e internazionali

Bologna è protagonista del XVI Festival della Cinematografia Sociale “Tulipani di Seta Nera” grazie alle storie di resilienza e coraggio raccolte in AD MAIORA – Storie di resilienza” vincitrice del premio miglior Digital Serie al prestigioso festival realizzato in collaborazione con Rai Cinema. L’opera selezionata tra oltre 40 lavori nazionali e internazionali, è giunta alla terza stagione ed è il risultato del lavoro di una squadra formata da una giornalista, due filmmakers e uno sceneggiatore – che operano in Emilia-Romagna.

Dall’inclusione sociale alla parità di genere, dall’attenzione al nostro ecosistema alla cultura come leva di cambiamento, gli episodi di AD MAIORA ritraggono uomini e donne accomunati dall’impegno di migliorare attivamente il sociale, diventando fonte di ispirazione per gli altri, nonostante le loro fragilità. Il format nato al tempo della pandemia come incoraggiamento in un periodo di forte incertezza, ha puntato in questa terza stagione su una narrazione emozionale dei diversi temi sociali.

AD MAIORA è la digital serie che vince il primo premio, battendo opere anche straniere. Ecco la motivazione letta dall’attore Vincent Riotta:

“Per la forza descrittiva con cui viene rappresentato in chiave emozionale il tema della resilienza attraverso un uso coinvolgente, innovativo e ricercato della narrazione rivolta all’impegno etico, morale e sociale”.