Colite ulcerosa: arrivano dati a lungo termine su filgotinib

Colite ulcerosa: presentati diversi studi su filgotinib tra cui nuove analisi degli studi di fase 3 SELECTION e SELECTION di estensione a lungo termine

Durante la 30esima edizione del congresso della ECCO (European Crohn’s and colitis organisation) a Cophenaghen sono stati presentati diversi studi su filgotinib tra cui nuove analisi degli studi di fase 3 SELECTION e SELECTION di estensione a lungo termine (LTE) in pazienti con colite ulcerosa da moderata a grave.

Filgotinib è un inibitore orale preferenziale di JAK1 che si assume una volta al giorno. Le analisi presentate al congresso ECCO, in particolare quelle di SELECTION LTE dimostrano che filgotinib ha mantenuto un profilo di sicurezza coerente.

Inoltre, i tassi di remissione sintomatica e la qualità della vita correlata alla salute (HRQoL) sono migliorati nei pazienti con colite ulcerosa attiva da moderata a grave che hanno ricevuto filgotinib 200 mg per quasi quattro anni.

Filgotinib è commercializzato anche in Europa per il trattamento di pazienti adulti con UC attiva da moderata a grave che hanno avuto una risposta inadeguata, hanno perso la risposta o erano intolleranti alla terapia convenzionale o ad un agente biologico.

Una nuova analisi dello studio di estensione a lungo termine ha valutato il beneficio prolungato di filgotinib nella colite ulcerosa e una ulteriore ha esplorato i fattori associati al punteggio parziale della Mayo Clinic (pMCS) nel tempo; e infine è stata anche condotta un’analisi dell’effetto di filgotinib sull’anemia nei pazienti con UC.

Sono stati anche presentati i dati raccolti da cinque studi di fase 2/3 e due studi di estensione a lungo termine di filgotinib progettati per comprendere ulteriormente il profilo di sicurezza di filgotinib nella UC e nell’artrite reumatoide (AR).

“Siamo entusiasti di presentare i dati di molteplici studi su filgotinib nella UC, compresi i risultati dello studio SELECTIONLTE, che è stato selezionato tra i primi 11 abstract orali all’ECCO”, ha dichiarato Daniele D’Ambrosio, Therapeutic Area Head, di Immunologia, di Galapagos. “Queste presentazioni catturano la nostra vasta gamma di ricerche e impegno nei confronti della comunità IBD e sottolineano la nostra missione di migliorare la vita dei pazienti prendendo di mira le malattie con elevati bisogni insoddisfatti”.

I dati dello studio SELECTIONLTE hanno mostrato che filgotinib 200 mg ha mantenuto la remissione sintomatica e la HRQoL fino a circa quattro anni. Tra i soggetti che hanno completato lo studio, la riduzione della pMCS media in SELECTION è stata mantenuta fino alla settimana 144 LTE.

Nei non-responder, la pMCS media è diminuita rispetto al basale LTE alla settimana 192.

I risultati hanno anche mostrato che un’alta percentuale di pazienti che hanno completato lo studio (>80% dei pazienti) e non-responder (>70% dei pazienti) ha raggiunto la remissione secondo il questionario sulle malattie infiammatorie intestinali.

Il profilo di sicurezza di filgotinib 200 mg nello studio SELECTION LTE è stato generalmente coerente con il profilo di sicurezza osservato nei precedenti studi SELECTION, senza che siano stati osservati nuovi segnali di sicurezza.

“Per i medici che trattano pazienti con questa malattia debilitante, i risultati degli studi SELECTION forniscono una comprensione degli esiti a lungo termine di filgotinib e aiutano a fare le scelte più appropriate per i loro pazienti”, ha affermato il dott. Brian G. Feagan, Professore di Medicina, Epidemiologia e Biostatistica presso la Western University, London, Ontario, Canada e ricercatore principale dello studio SELECTION. «Questi ultimi dati rafforzano il profilo positivo di sicurezza ed efficacia a lungo termine di filgotinib, indicando il suo potenziale come un’importante opzione terapeutica per le persone che vivono con UC da moderata a grave».

Il programma clinico SELECTION

Il programma SELECTION comprendeva SELECTION e lo studio di estensione a lungo termine associato (SELECTION LTE).

Lo studio SELECTION di fase 3 è stato strutturato come studio multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, progettato per valutare la sicurezza e l’efficacia dell’inibitore preferenziale JAK1 filgotinib in pazienti adulti con UC attiva da moderata a grave. Lo studio SELECTION comprendeva due studi di induzione e uno di mantenimento. Lo Studio di induzione A ha arruolato pazienti naïve ai biologici e lo Studio di induzione B ha arruolato pazienti già trattati con biologici. La maggior parte dei pazienti inclusi nello studio SELECTION (n=1348) aveva un pMCS di 9 o superiore al basale e il 43% dei pazienti già trattati con biologici (n=297/689) aveva una risposta insufficiente a un antagonista del TNF ed anche al vedolizumab.

Gli obiettivi primari del programma clinico SELECTION erano valutare l’efficacia di filgotinib rispetto a un placebo nello stabilire la remissione clinica come determinato dal punteggio secondario endoscopico Mayo, dal punteggio secondario del sanguinamento rettale e dalla diminuzione della frequenza delle feci rispetto al basale. I pazienti che hanno completato gli studi di induzione e mantenimento, i pazienti che non hanno risposto alla settimana 10 e i pazienti con peggioramento della malattia durante lo studio di mantenimento sono stati arruolati nello studio in corso SELECTIONLTE per valutare la sicurezza e l’efficacia a lungo termine di filgotinib nei pazienti soffre di UC. Un rapporto intermedio di SELECTION LTE ha valutato la sicurezza e l’efficacia di filgotinib in aperto fino alla settimana 144 nei pazienti che hanno completato lo studio e fino alla settimana 192 nei non-responder, rispettivamente.