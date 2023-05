Con ghiaccio o in bicchieri ghiacciati: come gustare al meglio il liquore italiano Brancamenta

Quando si parla di un liquore alla menta come Brancamenta è difficile pensare di poterne limitare le occasioni di consumo e utilizzo ad un solo ambito specifico. Noto per la sua versatilità e per la capacità di fondersi con altre note aromatiche, donando freschezza e gusto ad ogni nuovo cocktail, il liquore Fratelli Branca Distillerie si presta, infatti, perfettamente ad essere consumato liscio, con tre cubetti di ghiaccio o come ingrediente per mix rinfrescanti in grado di dare un piacevole e inaspettato risvolto tanto ad un aperitivo quanto a un dopocena. Insomma, non è semplice occupare con la stessa intensità spazi tanto diversi della giornata, eppure Brancamenta ci riesce senza troppe difficoltà, sorprendendo e appagando le esigenze di ogni palato.

Ammesso che ve ne sia uno, dunque, qual è il modo migliore per gustare Brancamenta? I gusti son gusti, questo è indiscutibile, ma viste le sue caratteristiche è davvero difficile non riuscire a trovare il modo più affine per consumarlo. Vediamone subito alcuni:

On the rocks : se si è amanti delle esperienze sorprendenti, quelle che conducono a mete piacevoli e inaspettate, allora Brancamenta va assolutamente provato con tre cubetti di ghiaccio;

Ghiacciato : un viaggio intenso, in grado di regalare emozioni e brividi di piacere. Brancamenta è ottimo anche da sorseggiare liscio ghiacciato, ad una temperatura di -20°, ideale dopo cena ma anche come aperitivo, in ogni stagione;

Cocktail: le note aromatiche di Brancamenta lo rendono l’ingrediente ideale anche per creare cocktail di successo. Ecco alcuni esempi direttamente dai Bartender Branca:

Brancamenta & Soda : Un drink semplice e allo stesso tempo sorprendente. Brancamenta incontra la Soda che, con la sua freschezza, rende ancor più dissetante e sorprendente l’esperienza di gusto. Top Soda, ghiaccio e Brancamenta, sono questi gli ingredienti del nuovo compagno di viaggio; Mintonic : l’irresistibile incontro tra il gusto speziato di Brancamenta e il sapore pungente del lime è in grado di condurre verso mete esotiche alla ricerca di nuove emozioni e brividi di piacere. Brancamenta, Tonica, zucchero di canna, lime e foglie di menta per guarnire quello che si presta a tutti gli effetti ad essere uno dei cocktail più freschi dell’estate.



In qualunque modo si decida di consumare Brancamenta è evidente che il viaggio che propone, attraverso i cinque sensi, ha una costante: il ghiaccio e le temperature sotto zero. Non è un caso che nell’immaginario comune il liquore alla menta evochi subito gli iconici Bicchieri Brancamenta perfetti per gustare al meglio un liquore che per tutti è sinonimo di freschezza e brivido di piacere intenso. Era il 1971 quando fecero la loro comparsa nella campagna marketing di Fratelli Branca Distillerie e da allora sono diventati autentiche icone non solo del prodotto, ma della stessa pubblicità italiana. Uno spot che ha fatto la storia e che, a distanza di oltre cinquant’anni, ancora richiama alla mente vividi ricordi e, soprattutto, riesce a spiegare anche a chi non l’ha mai assaggiato la vera anima del liquore alla menta per eccellenza, l’unico in grado di regalare un brivido di piacere intenso per dodici mesi d’estate.