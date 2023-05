Elodie si racconta: “Mostro il corpo perché sono libera”

Elodie sta vivendo un periodo d’oro e si racconta dopo il successo del suo show al Mediolanum Forum di Assago. Tra amore e carriera va tutto a gonfie vele per l’artista romana

Elodie sta vivendo un periodo d’oro. Va tutto a gonfie vele per l’artista che venerdì scorso ha conquistato il Mediolanum Forum di Assago con un show adrenalinico, sensuale e dal sapore internazionale. Un vero e proprio successo che le ha regalato altre tre date a novembre, a Napoli, Roma e Milano.

La cantante romana è balzata in cima ai trending topic di Twitter durante il live, conquistando tutti per la bellezza delle performance e degli outfit.

E a chi la critica di essere sempre poco vestita, dalle pagine de La Repubblica, risponde: “Il corpo è in primo piano ma non perché sono esibizionista o per dire che sono la meglio, lo è perché sono libera. Insieme alla musica, alla voce, ai look, il corpo è un altro passaggio. Un corpo è un corpo, mi sento bene con me stessa e mi piace fare uno show esprimendo tutta me stessa”.

Una libertà che Elodie ha imparato crescendo: “Il corpo è bello, è un’opera d’arte. Mi sento a mio agio, sono stata educata in una famiglia che ha un rapporto naturale, libero, col corpo“. E spiega: “Ho sempre visto quello dei miei genitori. Tutti i corpi esprimono qualcosa, anche quelli di Botero: dipende da come li guardi. Io sono ignorante ma l’arte ti arriva, può capirla chiunque. Poi il corpo può diventare un oggetto scabroso e purtroppo esiste il body shaming che va combattuto”.

L’AMORE CON ANDREA IANNONE

A vederla, tra il pubblico, c’era anche Andrea Iannone. La loro storia è iniziata la scorsa estate e più volte Elodie ha detto di essere molto felice con l’ex pilota della MotoGp: “Cosa ho trovato in Andrea? Tutto. È disponibile, generoso, mi sostiene. Penso di essere simile a lui, stiamo bene e siamo lì, l’uno per l’altra, senza spiegarcelo”.

Fresca vincitrice del David di Donatello per la Miglior Canzone Originale, “Proiettili” con Joan Thiele, Elodie assicura: “Nella vita credo di aver vinto. Ho tutto quello che ho desiderato e quello che non ho osato desiderare. Ma non ho mai vinto premi, sono arrivata seconda, quarta, ottava”. Per questo il David ricevuto per il brano scritto per il film “Ti mangio il cuore” è arrivato senza aspettative: “Non me l’aspettavo, io non vinco mai”.