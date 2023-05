JYSK si espande e apre i suoi primi due negozi in Turchia

JYSK inaugura i suoi primi due negozi in Turchia e accoglie i clienti di un nuovo Paese per la prima volta in quattro anni

Da quando JYSK ha aperto il suo primo negozio in Danimarca nel 1979, l’azienda è cresciuta fino a contare oltre 3.200 negozi. Ora, il rivenditore scandinavo di articoli per la casa si sta espandendo in un nuovo mercato, la Turchia. Ora primi due negozi in Turchia della catena multinazionale danese di articoli per la casa e il giardino di ispirazione scandinava sono pronti per accogliere la clientela con la loro ampia offerta di prodotti nell’ambito del dormire e dell’abitare presso i due centri commerciali di Istanbul Torium AVM e Oasis Cadde.

“Siamo davvero entusiasti di portare la nostra grande offerta scandinava anche in Turchia. Da tempo desideravamo espandere la nostra attività al di fuori dell’Europa e vediamo un grande potenziale per JYSK nel mercato turco. Crediamo fermamente che il nostro assortimento scandinavo piacerà ai clienti turchi e, come sempre, adatteremo parte del nostro assortimento per allinearci ai gusti del mercato locale“, afferma Jan Bøgh, Presidente e CEO di JYSK.

La forte fiducia nel mercato turco si riflette anche in un ambizioso piano di espansione di JYSK: “I nostri primi due negozi sono solo l’inizio dei nostri piani di espansione, poiché vediamo molte opportunità per altri negozi JYSK in Turchia“, afferma Jan Bøgh.

UN MODELLO COMMERCIALE FORTE

Su un totale di 48 Paesi, 28 sono gestiti direttamente da JYSK, mentre i restanti si basano su un modello di franchising: “Abbiamo un modello commerciale forte che funziona bene sia nei Paesi dove gestiamo direttamente la distribuzione sia in quelli dove operano i nostri affiliati. Uno dei nostri maggiori punti di forza è il concetto di negozio di piccole dimensioni, che ci permette di essere più vicini ai clienti e di rendere la loro esperienza di acquisto il più semplice possibile“, afferma Jan Bøgh.

Anche in Turchia, oltre agli store, JYSK lancerà il proprio webshop, che offrirà ai clienti un assortimento più ampio con varie opzioni di consegna per soddisfare le esigenze dei clienti: “Vogliamo che i nostri clienti abbiano un’esperienza di acquisto senza soluzione di continuità con JYSK, indipendentemente da come o dove preferiscono acquistare“, ha affermato Jan Bøgh.

Nell’anno finanziario 2021/22, JYSK ha registrato il proprio miglior risultato operativo (EBIT), pari a 612 milioni di euro, e ha incrementato il fatturato dell’11% per un totale di 4,87 miliardi di euro. JYSK ha perseguito con successo gli obiettivi strategici di crescita finanziaria ed espansione per l’anno finanziario 2021/22, che va da settembre ad agosto, incrementando le vendite, aprendo nuovi negozi e rinnovando gli esistenti, vedendo crescere il numero dei clienti.

JYSK CONTINUA CON LA PROPRIA STRATEGIA DI ESPANSIONE

Nonostante le attuali incertezze globali, con costi in aumento, scarsità di materiali e mancanza di personale, JYSK rimane in linea con il suo modello di business primario di continua espansione. Nel 2021/22, JYSK ha aperto un totale di 135 nuovi negozi in tutta Europa e ha dato il benvenuto a 7,7 milioni di nuovi clienti tra negozi e online store. Inoltre, JYSK continua ad investire nel rinnovamento e nell’allineamento dei negozi esistenti al nuovo concetto di store 3.0.

E finalmente, nella primavera del 2023, aprendo i suoi primi due negozi in Turchia JYSK accoglie i clienti di un nuovo Paese per la prima volta in quattro anni. “Con tutto quello che sta succedendo oggi nel mondo, ho considerato per un momento se dovessimo posticipare i nostri piani. Ma questo non è lo spirito di JYSK o del nostro fondatore. Sarà difficile? Sì, ma credo che le nostre fantastiche offerte nell’ambito dello Scandinavian Sleeping & Living assicureranno la nostra espansione anche in Turchia, così come è già successo in tanti altri Paesi” afferma Jan Bøgh.