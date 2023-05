Purina annuncia i tre vincitori del premio Better with Pets

Purina, azienda leader in Europa nella cura dei pet, ha annunciato i tre vincitori del premio Better with Pets

Purina, azienda leader in Europa nella cura dei pet, ha annunciato oggi i tre vincitori del premio Better with Pets, che riconosce l’impegno nel determinare gli standard e le best practice per promuovere la salute e il benessere delle persone attraverso la forza del legame uomo-pet. I vincitori avranno la possibilità di amplificare e aumentare il proprio impatto positivo e di contribuire ad affrontare le questioni sociali più rilevanti, tra cui l’accesso a cure veterinarie gratuite per chi non possiede fissa dimora, gli interventi e le visite assistite con animali per le persone vulnerabili e in situazioni difficili.

Le tre organizzazioni premiate quest’anno per le soluzioni innovative che hanno sviluppato sono:

Pets As Therapy (UK)– un’associazione nazionale di beneficenza che ha l’obiettivo di migliorare la salute e il benessere di migliaia di persone nelle comunità di tutto il Regno Unito fornendo visite terapeutiche con i pet in strutture come case di cura o di riposo, ospedali, scuole e prigioni. Ogni anno oltre 400.000 persone ricevono le visite di PAT.

(SPAGNA) – dal 2000, il Metodo CTAC è stato applicato con successo agli interventi assistiti con gli animali per garantire alle persone in stato di vulnerabilità concreti benefici attraverso interventi e terapie assistite con i pet. L’attività comprende l’assistenza alle persone durante l’ospedalizzazione, lo sviluppo della diversità funzionale e in situazioni socialmente compromesse. StreetVet (UK) – un’organizzazione benefica pluripremiata del Regno Unito che fornisce gratuitamente cure e servizi veterinari essenziali ai senzatetto che possiedono un pet. Spesso il legame tra i senzatetto e i loro cani è molto profondo: la salute e il benessere dei pet sono prioritari ma le condizioni di vita rendono spesso difficile l’accesso alle cure. Il team di veterinari e infermieri professionisti di StreetVet ha fornito cure essenziali a oltre 2.000 persone e ai loro amici a quattro zampe in tutto il Regno Unito, fornendo l’assistenza e il supporto necessari.

La nuova edizione del premio Better with Pets mira a sostenere la crescita delle organizzazioni vincitrici attraverso un supporto finanziario fino a un valore massimo di 100.000 euro l’anno per due anni consecutivi per aiutarle a espandere le loro attività. Attraverso questo premio, Purina aspira inoltre a creare una rete di organizzazioni e imprenditori sociali che lavorano nelle stesse aree di impatto per sviluppare, condividere e diffondere le best practice, costruendo una conoscenza istituzionale e formando un ecosistema per amplificare il loro impatto positivo.

Purina riconosce la responsabilità delle aziende nel sostenere le organizzazioni non governative ad alto impatto non solo finanziariamente, ma anche nel far crescere il loro operato e nel far conoscere le loro attività. In quest’ottica, Purina intende pubblicare un rapporto di riferimento che consolidi i dati di oltre 110 organizzazioni in 23 Paesi, con l’obiettivo di fornire una panoramica dell’ecosistema attuale e delle lacune che devono essere colmate. In questo modo verrà dimostrato come i pet possano contribuire all’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile numero 3 per garantire una vita sana e promuovere il benessere per tutti a tutte le età.

Il Better with Pets Prize è l’iniziativa che si basa sul nuovo impegno di Purina di aiutare 1.000.000 di persone che vivono in stato di vulnerabilità a migliorare la loro salute e benessere entro il 2030. Purina vuole agire da catalizzatore costruendo una comunità di organizzazioni in tutta Europa e cercando di spingere la prossima generazione di ONG ad avere un impatto ancora maggiore definendo le best practice e gli standard inter-organizzativi.

Jeff Hamilton, CEO di Purina Europa, ha dichiarato: “In un momento in cui stiamo tutti accelerando sulla governance ambientale per rispondere alle esigenze del pianeta, è importante non dimenticare l’elemento sociale istituito dalle Nazioni Unite. Con questo Premio e con il nostro impegno, Purina Europa vuole contribuire a sostenere le organizzazioni d’impatto e l’ampia comunità di candidati al premio, affinché crescano e abbiano un impatto positivo su un numero sempre maggiore di persone in Europa. Ringraziamo tutti i partecipanti al premio Better with Pets di quest’anno per aver contribuito a una causa importante e per aver condiviso le loro conoscenze, con l’obiettivo di creare una comunità che sostenga le persone in situazioni di vulnerabilità in tutta Europa attraverso il potere del legame uomo-pet”.

“Siamo fortemente impegnati nella promozione del benessere dei pet e delle persone che li amano, un obiettivo che condividiamo in tutta Europa e in Italia attraverso il supporto a progetti innovativi”, ha commentato Rafael Lopez, Regional Director Italia e Sud Europa di Purina. “Sono arrivate tantissime candidature a dimostrazione di un grande interesse e attivismo in questo ambito. Dalle candidature italiane abbiamo scoperto nuove realtà, progetti e attività da cui abbiamo colto numerosi spunti e insegnamenti in una logica di trasparenza e condivisione, e spero che questa esperienza sarà di stimolo a queste organizzazioni per partecipare anche alla prossima edizione”.

Per saperne di più sul premio BetterwithPets:

https://www.purina.eu/our-impact/our-commitments/pet-human-bond