Isola dei Famosi: Cecchi Paone e Antolini tornano a casa

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno lasciato l’Isola dei famosi. La scorsa settimana il giornalista ha avuto una discussione con la padrona di casa Ilary Blasi

Anche se ancora non confermata dai canali ufficiali del programma, sembra ormai certa la notizia che vede Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini salutare l’Isola dei famosi. Stando a quanto riportato da Fanpage.it, fonti vicine al programma avrebbero confermato l’addio del giornalista e del compagno al reality. Ma le motivazioni rimangono ancora sconosciute.

Già la scorsa settimana, la permanenza di Cecchi Paone era stata messa in discussione dallo stesso divulgatore dopo che la conduttrice, Ilary Blasi, aveva annunciato in puntata lo scioglimento della tribù degli Accopiados, di cui anche lui faceva parte. “Assolutamente no”, aveva risposto deciso Cecchi Paone, spiegando che lui e il compagno giocavano “solo in coppia”. “A settembre – aveva detto- siamo stati interpellati in coppia, in coppia siamo entrati e in coppia ce ne andiamo. O coppia o niente, lo abbiamo detto ai quattro venti”. E a quanto pare, spiega la Dire (www.dire.it), Cecchi Paone ha portato avanti le sue intenzioni.

Molto probabilmente, le cause dell’abbandono dei due naufraghi, saranno approfondite lunedì sera nella nuova puntata dell’Isola dei Famosi, in onda in prima serata su Canale 5.