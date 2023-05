Isola dei Famosi: duro scontro tra Cecchi Paone e Ilary Blasi

All’Isola dei famosi scontro tra Alessandro Cecchi Paone e la conduttrice Ilary Blasi: lui non accetta la separazione della coppia che formava con il fidanzato Simone e invoca gli avvocati

Alessandro Cecchi Paone contro Ilary Blasi e contro la produzione del Grande Fratello, che accusa di violare gli accordi presi e i contratti firmati. Cosa è successo? La decisione che ieri è stata comunicata ai naufraghi ha fatto perdere le staffe all’ex conduttore: la tribù degli Accoppiados è sciolta e d’ora in poi i concorrenti dovranno continuare la loro avventura singolarmente. “Ognuno di voi concorrerà come concorrente singolo- ha spiegato Ilary Blasi- le donne vanno nella tribù con le chicas, gli uomini con gli hombres”.

“O COPPIA O NIENTE”

Cecchi Paone, che si ritrova quindi senza Simone Antolini (momentaneamente infortunato ma ancora in gara) è andato su tutte le furie “Assolutamente no”, ha detto. E poi ha continuato: “Noi giochiamo solo in coppia, a settembre siamo stati interpellati in coppia, in coppia siamo entrati e in coppia ce ne andiamo. O coppia o niente, lo abbiamo detto ai quattro venti”. E poi via su tutte le furie, citando avvocati e contratti. Inutile da parte di Ilary Blasi sollevare il tema dei possibili imprevisti a cui un concorrente poteva andare incontro e doveva essere preparato ad affrontare, Cecchi Paone non ha voluto sentire ragioni.

“SAPEVI CHE POTEVA SUCCEDERE”

La conduttrice ha spiegato che avrebbe verificato con i legali le rimostranze del concorrente, ma cecchi Paone si è arrabbiato ancora di più. “Prima di partire avete letto e firmato un contratto e quello che stai dicendo a me non risulta”, ha detto Ilary Blasi. “Facciamo così, Simone comunque non c’è e quindi ci prendiamo questa settimana e ne riparliamo“. Ma Alessandro Cecchi Paone ha risposto molto malamente alla conduttrice: “I miei avvocati che sono più bravi di me e di te e hanno letto le condizioni del contratto: questa coppia è nata a settembre su richiesta dell’azienda e della produzione, questa coppia non si scoppia: questo non è un gioco, ma è un gioco al massacro”. A quel punto a perdere la pazienza è stata Ilary Balsi: “Alessandro l’Isola l’hai già fatta, e ci sei pure ritornato! Sapevi come sarebbe stata“. Cosa deciderà produzione? Cecchi Paone deciderà di abbandonare il programma?