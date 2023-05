Sclerosi multipla: arrivano conferme a 4 anni per evobrutinib

Sclerosi multipla: Merck ha annunciato i dati aggiornati sull’efficacia e la sicurezza a lungo termine (4 anni) di evobrutinib

Merck ha annunciato oggi i dati aggiornati sull’efficacia e la sicurezza a lungo termine di evobrutinib, che continuano a mostrare un profilo di sicurezza e tollerabilità favorevole, in linea con quanto osservato in precedenza nel periodo in doppio cieco (DBP) degli studi clinici. Questi dati continuano inoltre a dimostrare il beneficio del trattamento nel ridurre il tasso annualizzato di ricadute (ARR) nell’arco di quattro anni nelle persone affette da sclerosi multipla recidivante (SMR).

I dati sono stati presentati all’Americas Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ACTRIMS) Forum 2023.

Evobrutinib è un inibitore orale, selettivo di BTK che blocca l’attivazione delle cellule B, il rilascio di citochine e ha dimostrato di inibire l’attivazione, la differenziazione e la polarizzazione di macrofagi M1 proinfiammatori e loro rilascio di citochine in vitro. Inibendo l’enzima si ritiene che l’evobrutinib riduca il danno causato alle cellule del sistema nervoso nella sclerosi multipla.

I dati dello studio di estensione in aperto (OLE) di Fase II di evobrutinib, attualmente in corso, hanno dimostrato che i benefici del trattamento sono stati mantenuti per quattro anni, senza nuovi segnali di sicurezza. L’ARR in pool alla settimana 228 dell’OLE per tutti i pazienti dei gruppi di dosaggio originali di DBP è stato pari a 0,13, con un’ulteriore riduzione nel periodo successivo al passaggio da evobrutinib 75 mg una volta al giorno a 75 mg due volte al giorno, da 0,19 a 0,10. Per coloro che hanno ricevuto il dosaggio di 75 mg due volte al giorno nel DBP, l’ARR era di 0,11 alla fine del DBP e di 0,12 alla settimana 228 dell’OLE. Questi dati supportano ulteriormente il dosaggio due volte al giorno attualmente in esame negli studi clinici di Fase III.

Nel complesso, gli eventi avversi emergenti dal trattamento (TEAE) sono stati lievi/moderati nell’OLE, con il 3,3% (n=7) dei pazienti con RMS che ha sperimentato un TEAE grave. Nell’OLE non sono stati osservati nuovi segnali di sicurezza ed evobrutinib ha continuato a mostrare una tollerabilità costante dopo quattro anni di trattamento. Nell’OLE non è stato osservato un aumento dose-dipendente delle TEAE nei pazienti che sono passati a evobrutinib 75 mg due volte al giorno.

“La comunità della SM ha bisogno di opzioni terapeutiche sia per le ricadute che per la progressione indipendente dalle ricadute. Questi nuovi dati a lungo termine integrano quelli presentati in precedenza che dimostrano l’impatto di evobrutinib su nuovi marcatori indicativi di progressione indipendente dalla ricaduta, come le lesioni a lenta espansione. Insieme, questi dati evidenziano il potenziale di evobrutinib nel fornire un’opzione sicura e altamente efficace per le persone affette da RMS”, ha dichiarato Jan Klatt, Senior Vice President, Head of Development Unit Neurology & Immunology di Merck. “Non vediamo l’ora di presentare i risultati dettagliati dei nostri studi clinici di Fase III, che sono stati completamente arruolati, nel prossimo futuro”.

Informazioni su Evobrutinib

Evobrutinib è un inibitore orale della tirosin-chinasi di Bruton (BTK), altamente selettivo e in grado di penetrare nel sistema nervoso centrale, in fase di sviluppo clinico come potenziale trattamento della sclerosi multipla recidivante (SMR). Evobrutinib è il primo inibitore della BTK ad aver dimostrato un’efficacia clinica nel più ampio studio di Fase II con un follow-up di oltre tre anni e ad aver dimostrato un impatto sui biomarcatori precoci dell’infiammazione centrale in corso che correlano con la progressione della malattia, tra cui il volume delle lesioni a lenta espansione (SEL) e i livelli di proteina neurofilamento a catena leggera (NfL) nel sangue. Evobrutinib è progettato per modulare le risposte delle cellule B, come la proliferazione e il rilascio di anticorpi e citochine, e per modulare l’attivazione di macrofagi/microglia. Durante la Fase II, lo studio di individuazione della dose di BTKi ha dimostrato che il dosaggio BID ha raggiunto l’efficacia massima con un’occupazione di BTK >95% mantenuta nel 98% dei pazienti prima della dose successiva. Evobrutinib è attualmente in fase di studio clinico e non è approvato per alcun uso in tutto il mondo.

Informazioni sullo studio clinico di fase II di estensione in aperto (OLE) con Evobrutinib

Nel periodo in doppio cieco (DBP) di 48 settimane, i pazienti affetti da RMS sono stati assegnati a uno dei cinque gruppi di trattamento: placebo (passando a 25 mg di evobrutinib una volta al giorno dopo 24 settimane), 25 mg o 75 mg di evobrutinib una volta al giorno, 75 mg di evobrutinib due volte al giorno, o dimetil fumarato in aperto (120 mg due volte al giorno per la prima settimana e 240 mg due volte al giorno in seguito). Alla settimana 48, i pazienti hanno potuto accedere all’OLE e hanno ricevuto evobrutinib 75 mg una volta al giorno per un periodo medio di 49,8 settimane prima di passare a 75 mg due volte al giorno per il resto dell’OLE.