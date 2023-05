Gossip: aria di crisi tra sangiovanni e Giulia Stabile

Gossip: “sangiovanni e Giulia Stabile sono in crisi”, impazza la voce di un addio tra i due ex Amici. La coppia da tempo non si mostra insieme sui social

L’amore che ha fatto sognare i fan di Amici potrebbe non avere un futuro. sangiovanni e Giulia Stabile starebbero attraversando una crisi di coppia. A lanciare la bomba è Alessandro Rosica che su Instagram è conosciuto come Investigatore Social.

“Sangiovanni e Giulia Stabile. Una delle coppie più belle e dolci del panorama televisivo sarebbe in forte crisi…Non si sono ancora lasciati definitivamente. In bocca al lupo a due persone eccezionali”, scrive l’utente che ha al seguito 870mila followers come riferisce la Dire (www.dire.it). I due ex allievi non si mostrano insieme sui social da tempo. Un indizio che – secondo i più – proverebbe la lontananza di questo periodo.

L’APPELLO DI GIULIA

I diretti interessati non hanno commentato questo nuovo gossip, né le insinuazioni di una vecchia simpatia (ancora viva) di Giulia per il ballerino professionista del talent Sebastian. Recentemente, la Stabile ha fatto un appello a chi mette in giro questo genere di voci: “Sinceramente sono arrivata al limite con queste vostre continue invenzioni…Vi prego, fatevi una vita e smettetela di cercare di farci stare male”.