Economia in cucina: Benedetta Rossi scatenata sui social

La conduttrice Benedetta Rossi sui social contro gli ‘snob culinari’: “Siete lontani dalla realtà di chi deve far quadrare i conti in casa”

“Cari criticoni del web. Forse avete un po’ perso il contatto con la realtà”. A parlare è Benedetta Rossi, conduttrice di ‘Fatto in casa per voi’, che, in un lungo video messaggio condiviso sui social, si lascia andare ad un duro sfogo contro chi ha pesantemente criticato i suoi follower, rivolgendogli insulti e offese senza controllo. Al centro della polemica, la scelta di ingredienti economici per le sue ricette. “Sono felice che potete scegliere di dedicare mezza giornata per preparare la pasta sfoglia e l’altra mezza giornata a girare per le boutique che vendono gourmet”, afferma Benedetta. “Per la maggior parte delle persone non funziona così. Per qualcuno quei 20 centesimi risparmiati sulla scatoletta di tonno a fine mese fanno la differenza“.

“Ultimamente è arrivata la tendenza della ‘critica culinaria snob con offese incluse’”, spiega Benedetta. “Si tratta di articolisti in cerca di click e di creator in cerca di popolarità e views. Sotto i loro post si accende sistematicamente un’arena fatta di commenti pieni di insulti, diffamazioni e offese senza nessun controllo”. Dopo tanti anni nel mondo dei social “ci sono abituata, ma quello che mi dà tanto fastidio è quando vengo presa come pretesto per offendere la mia community e intere categorie di persone“. Persone “che vengono derise e trattate come ignoranti solo perché alcuni si innalzano a divulgatori onnipotenti e si lanciano in giudizi al limite della diffamazione“.