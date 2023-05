Studentessa dorme in tenda per protestare contro il caro affitti a Milano

Milano, studentessa dorme in tenda contro il caro-affitti. Ilaria, in protesta davanti al Politecnico, è stata chiamata anche da Elly Schlein

Il sonno in tenda davanti al Politecnico di Ilaria contro il caro affitti smuove anche la Regione Lombardia. L’assessore alla Casa e Housing Sociale Paolo Franco si è recato oggi al giardino per incontrare la studentessa. Ilaria, 23 anni, iscritta a Ingegneria, sta portando avanti una protesta contro “gli affitti insostenibili” di Milano, così si legge nel cartello che mostra, dormendo in tenda davanti al Polimi per cinque giorni.

La giovane è stata invitata in assessorato “per un colloquio più istituzionale insieme ai rappresentanti degli studenti e delle università, compresi i rettori”, spiega una nota della Regione. “In questo modo- conclude l’assessore Franco- la Regione potrà intercettare le esigenze dei nostri studenti e cercare le soluzioni migliori”. A sostegno della clamorosa protesta della studentessa, che ieri ha parlato al telefono anche con la leader Pd Elly Schlein, anche l’Unione degli Universitari e la Terna Sinistrorsa, lista del Politecnico. A fine 2021, l’Unione degli Universitari aveva interrogato la politica con un’indagine sulla condizione abitativa degli studenti in Lombardia, lanciando dieci proposte alla politica. “Non siamo stati ascoltati- commenta Simone Agutoli dell’Unione degli Universitari- e la situazione non ha fatto altro che peggiorare. Da una parte denunciamo come in Italia ci siano soltanto 40mila posti letto nelle residenze universitarie, in Lombardia meno di 9mila a fronte degli oltre 100mila studenti fuorisede presenti in regione. E chi si rivolge al mercato privato degli affitti deve affrontare canoni fuori controllo, a causa di un mercato senza regole. Chiediamo al Governo nelle figure del Ministro Salvini e della Ministra Bernini di intervenire urgentemente”.

Delle dieci proposte fatte dall’Unione degli Universitari alla Regione, fino ad oggi nessuna era stata attuata, dice Marta Andreoletti, coordinatrice di UDU Milano: “Abbiamo proposto di istituire un apposito fondo a sostegno degli studenti fuorisede più bisognosi, accelerando la realizzazione di nuovi studentati. Abbiamo anche proposto di istituire un osservatorio regionale sulla condizione abitativa che potesse interagire con la Regione e le istituzioni locali. Il caso di Ilaria è servito: finalmente dal dialogo con la Giunta Regionale e l’Assessorato alla Casa è emersa la reciproca volontà di muoversi verso la creazione di un tavolo regionale”.