Stasera su Rai Movie “Passengers”: la trama del film

Su Rai Movie per il ciclo “Strani mondi” il film di fantascienza “Passengers” con Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen e Andy Garcia: ecco la trama

Amore fra le stelle, ma non manca il risvolto avventuroso in “Passengers”, programmato da Rai Movie in prima serata, alle 21.15, giovedì 4 maggio, per il ciclo “Strani mondi”. Siamo su una grande nave spaziale: equipaggio e passeggeri sono stati ibernati e si risveglieranno fra 120 anni per colonizzare un pianeta lontano. Ma qualcosa va storto e uno di loro si risveglia novant’ anni prima del tempo, senza la possibilità di tornare a ibernarsi. Jim sarà destinato a vivere e morire solo nella nave, durante il viaggio: e allora decide di risvegliare anche una passeggera, per non passare il resto della sua vita da solo.

Il problema è se dirle o no che il risveglio è stato provocato da lui. L’ambizioso obiettivo di realizzare un film di fantascienza orbitante intorno a due soli protagonisti (o quasi) è centrato da Morten Tyldum, norvegese “emigrato” a Hollywood e candidato all’Oscar per il suo “The Imitation Game”, un paio d’anni prima di questo “Passengers”. L’autore è ben sostenuto da trovate originali e dalla capacità di riferirsi rispettosamente – e in modo quasi esplicito – al cinema di Kubrick, non solo “2001: Odissea nello spazio”, che è un complesso antenato di questo prodotto, più semplice ma non per questo privo di una sua forza espressiva. Passengers è diretto da Morten Tyldum ed è interpretato da Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen, Laurence Fishburne, Andy Garcia.