“Film Rosa” di Silvia Bertocchi conquista i Festival cinematografici

Il cortometraggio sperimentale “Film Rosa” di Silvia Bertocchi, in collaborazione con il leggendario bassista Roberto Dellera, sta conquistando l’attenzione dei festival cinematografici di tutto il mondo.

Dellera, noto per la sua eclettica carriera come membro degli Afterhours e dei The Winstons, ha dato vita ad una performance straordinaria, interpretando il ruolo di attore e musicista. Insieme alla regista, ha creato un corto interamente girato sulla linea del basso, conferendo un sapore non convenzionale al film.

“Film Rosa” è un racconto surreale dai toni rosa e dal sapore performativo tipico del lavoro della regista, che lo interpreta anche. La colonne sonora di Dellera, registrata in presa diretta sul set, colora le atmosfere del film e lo rende un’esperienza unica e coinvolgente.

Il cortometraggio ha già suscitato l’interesse dei festival internazionali, tra cui il celebre Athens International Film Festival e il Fish Eye Film Festival di Londra, dove ha ottenuto 5 nomination, tra cui quella di “Best Music”. “Film Rosa” sarà proiettato in numerosi festival in giro per l’Europa nei prossimi mesi, a Barcellona, al Cinema Maldà di Spagna e al Riviera International Film Festival di Sestri Levante.

Il film è stato mixato al Bach Studio di Milano da Carlo Giardina, distribuito da Costanza Distribution e sarà presto disponibile sulla piattaforma WeShort. La collaborazione tra Silvia Bertocchi e Roberto Dellera ha dato vita ad un’opera in cui sperimentazione e collaborazione sono i tratti distintivi. L’esperienza unica offerta dal cortometraggio è destinata a rimanere impressa nello spettatore, che sarà trasportato in un mondo surreale e coinvolgente.

Link al trailer https://www.youtube.com/watch?v=F4GQpeBNSnw