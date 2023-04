Pistì sceglie CreationDose per conquistare le nuove generazioni su TikTok

Pistì, azienda di produzione di pistacchio e prodotti dolciari, approda su TikTok insieme a CreationDose, per avvicinare il brand alle nuove generazioni

Il pistacchio, tra video-ricette e presentazioni in pieno stile foodporn, è tra gli alimenti più popolari delle piattaforme social. In questo vero e proprio trend, Pistì – grande laboratorio di pasticceria siciliana – fa subito centro affidando a CreationDose il proprio canale TikTok, per conquistare le nuove generazioni.

“La nostra è un’azienda smart, il nostro team è giovane e da sempre ci piace precorrere i tempi, quindi avviare una comunicazione su un canale come TikTok era un passo necessario. Abbiamo scelto CreationDose perché crediamo nelle capacità dei professionisti siciliani, vogliamo sostenere le giovani realtà del nostro territorio e, sin da subito, abbiamo trovato la giusta sinergia creativa ed esplosiva con tutto il team.” afferma Nino Marino, Amministratore Delegato di Pistì.

Pistì, nella realizzazione dei propri prodotti unisce ricercatezza e qualità, caratteristiche che si incontrano con il talento e la creatività di CreationDose. Per valorizzare questa sinergia, il team Agency ha realizzato una strategia di positioning e brand content che ha al centro la produzione di contenuti che raccontano Pistì in chiave NewGen.

L’approccio attuato da CreationDose ha l’obiettivo di diffondere il brand tra le nuove generazioni, sempre più influenti negli acquisti all’interno delle famiglie. Infatti, la scelta dell’azienda di entrare nella piattaforma preferita dalle NewGen si rivela altamente strategica, in quanto è tra le prime aziende dolciarie italiane a cogliere quest’opportunità comunicativa e – di conseguenza – a garantirsi un vantaggio non indifferente.

“Il nostro team ha svolto un ottimo lavoro, trovando fin da subito una sintonia con Pistì, che voleva potenziare la propria comunicazione per avvicinarsi alle nuove generazioni. Oggi pensare fuori dagli schemi, innovare e adattarsi alle nuove piattaforme – come TikTok – consente di prevalere in un mercato competitivo e noi siamo pronti ad accogliere la sfida.” afferma Federico Tudisco, Head of Sales di CreationDose.

CreationDose continua il suo obiettivo di aiutare i brand a raggiungere le NewGen creando format media e coinvolgendo le community di Creator, a cui oggi si aggiunge anche Pistì.