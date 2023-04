Iva Zanicchi a letto dopo una caduta dalle scale

Paura per Iva Zanicchi: costretta a letto dopo una caduta dalle scale. L’artista ha perso l’equilibrio a casa dopo “Il Cantante Mascherato”

Si è presa un bello spavento, ma affronta tutto con il suo solito sorriso. Iva Zanicchi è caduta dalle scale e ora è costretta a letto, in attesa di accertamenti. L’artista ha perso l’equilibrio a casa. Era appena rientrata dopo la fine de Il Cantante Mascherato.

“Cari amici buongiorno, è un’immagine un po’ insolita scusate. Non vorrei spaventarvi, ma per farla breve domenica sera sono tornata da Roma avevo finito Il Cantante mascherato sono caduta dalle scale: una caduta orribile che un altro si sarebbe ammazzato“, dice in un video pubblicato su Instagram in cui cerca di rassicurare i fan.

POSSIBILE RICOVERO PER L’ARTISTA

“Mi volevano portare in ospedale, ma io sono voluta rimanere a casa. Mi hanno messo a letto per tre o quattro giorni. Mi hanno fatto le lastre, sospettano qualche microfrattura”, continua. “Se posso rimanere a casa bene, se no andrò qualche giorno in ospedale. Ve lo volevo preannunciare”, fa sapere l’aquila di Ligonchio che, riferisce la Dire (www.dire.it), chiude il video cantando “Penso positivo” di Jovanotti.

TANTI I MESSAGGI DI COLLEGHI E FAN

Il post è stato invaso da tantissimi messaggi di buona guarigione. E non solo dei fan. “Ma Iva!! Cosa mi combini?! Rimettiti presto, la tua stella”, scrive Simona Ventura. “Iva mannaggiaaaa!!!!! Dai che sei una roccia”, commenta Paola Barale.