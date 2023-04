Crohn e colite: nuove conferme per infliximab sottocutaneo

Dagli studi LIBERTY arrivano nuovi dati di efficacia e sicurezza sul trattamento con infliximab sottocutaneo nei pazienti con Crohn e colite ulcerosa

Gli ultimi dati provenienti dagli studi di fase III LIBERTY mostrano che la terapia di mantenimento con infliximab sottocutaneo (SC) fornisce un notevole beneficio clinico, con l’ulteriore praticità della somministrazione sottocutanea, per i pazienti con malattia infiammatoria intestinale (IBD) da moderatamente a gravemente attiva. Questi dati sono stati presentati durante la 18esima edizione del congresso ECCO che si è da poco concluso a Copenhagen. Inoltre, i dati di un’analisi post-hoc dello studio di fase I hanno suggerito un’associazione tra un alto livello di Ctrough (la dose raggiunta poco prima della dose successiva) e una minore immunogenicità nel trattamento con infliximab sottocutaneo.

LIBERTY-CD e LIBERTY-UC sono studi randomizzati, controllati con placebo, in doppio cieco, di fase III progettati per valutare la superiorità di CT-P13 sottocutaneo (CT-P13 SC) in termini di efficacia e sicurezza durante la terapia di mantenimento per i pazienti con malattia di Crohn (CD) e colite ulcerosa (UC), rispettivamente.

CT-P13 SC è la prima formulazione sottocutanea al mondo di infliximab. Una dose fissa di 120 mg di CT-P13 SC è stata approvata per l’uso nell’Unione Europea, negli adulti indipendentemente dal peso corporeo, sia nelle indicazioni esistenti che in quelle aggiunte di recente. La formulazione SC ha il potenziale per migliorare le opzioni terapeutiche per l’uso del farmaco infliximab fornendo un’elevata uniformità nell’esposizione al farmaco e un comodo metodo di somministrazione.

Nello studio CT-P13 SC LIBERTY-CD, un totale di 343 pazienti sono stati randomizzati in un rapporto 2:1 alla settimana 10. Alla settimana 54, il tasso di remissione clinica era maggiore nel braccio CT-P13 SC rispetto al braccio placebo (62,3% e 32,1% rispettivamente, p<0,0001).

Nello studio CT-P13 SC LIBERTY-UC, un totale di 438 pazienti sono stati randomizzati alla settimana 10. Il tasso di remissione clinica alla settimana 54 è stato significativamente maggiore in CT-P13 SC (43,2%) rispetto al placebo (20,8%) (p<0,0001). Il profilo di sicurezza durante la fase di mantenimento era paragonabile tra i bracci CT-P13 SC e placebo per entrambi gli studi.

“Questi ultimi risultati si aggiungono al crescente numero di prove a sostegno della formulazione sottocutanea di infliximab come soluzione conveniente ed efficace per il trattamento delle IBD”, ha affermato il professor Jean Frédéric Colombel, Icahn School of Medicine del Mount Sinai, New York e relatore dello studio.

“Questi risultati dimostrano che la terapia di mantenimento con CT-P13 SC fornisce un notevole vantaggio clinico, con la comodità della somministrazione SC, per i pazienti con CD e UC da moderatamente a gravemente attivi”.

CT-P13 SC fase 1 analisi post hoc

Un’analisi post-hoc separata dei dati dello studio randomizzato di fase I su CT-P13 SC ha mostrato la positività degli anticorpi anti-farmaco (ADA) e degli anticorpi neutralizzanti (NAb) predetti dal livello Ctrough nei pazienti con CD e UC, con una soglia Ctrough di 4,695 μg/mL significativamente associato a tassi più bassi di positività per ADA e NAb.

Inoltre, studi di casi reali presentati durante un simposio satellite al congresso ECCO indicano che la reintroduzione di infliximab può essere un’opzione terapeutica praticabile per i pazienti affetti da malattia di Crohn con precedente fallimento del trattamento anti-TNF, mirando a raggiungere un livello di farmacocinetica più elevato e un minore livello di anticorpi anti-farmaco. I risultati provvisori di uno studio pilota suggeriscono che l’infliximab SC può essere un’opzione terapeutica praticabile per i pazienti con CD refrattario.

“Sebbene ci siano stati numerosi recenti progressi nelle opzioni di trattamento delle IBD, rimane una pressante richiesta di affrontare le esigenze mediche insoddisfatte, in particolare per i pazienti IBD refrattari”, ha affermato il professor Milan Lukas, ISCARE e Charles University, Repubblica Ceca, e uno dei principali relatori del simposio satellite “Questi risultati esplorativi suggeriscono che l’infliximab sottocutaneo potrebbe fornire agli operatori sanitari un potente strumento di trattamento per i pazienti affetti da CD che in precedenza erano considerati difficili da trattare”.

Riferimenti

Jean F. Colombel et al., Subcutaneous infliximab (CT-P13 SC) as maintenance therapy for Crohn’s disease: A Phase 3, randomised, placebo-controlled study (LIBERTY-CD). Digital Oral Presentation (DOP86). ECCO 2023.

Bruce E. Sands et al., Subcutaneous infliximab (CT-P13 SC) as maintenance therapy for ulcerative colitis: A Phase 3, randomized, placebo-controlled study: Results of the LIBERTY-UC study. Poster (P492). ECCO 2023.

Stefan Schreiber et al., Predictors of immunogenicity in patients with inflammatory bowel disease treated with infliximab: A post hoc analysis of the randomised Phase I CT-P13 SC study. Poster (P524). ECCO 2023.

Lukas M et al. Infliximab CT P13 SC in refractory Crohn’s disease patients preliminary results of a pilot project Poster (P030). ECCO 2023.