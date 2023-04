My English School con CreationDose sbarca su TikTok

My English School, noto network di scuole di inglese, sceglie CreationDose e sbarca su TikTok per raggiungere le nuove generazioni

Apprendere l’inglese in modo innovativo è finalmente realtà su TikTok, grazie alla collaborazione tra My English School – la scuola d’inglese che, con oltre 50 scuole in Italia e all’estero, offre un metodo d’insegnamento efficace – e CreationDose – la Company che aiuta i brand a raggiungere le NewGen creando format media e coinvolgendo le community di Creator.

Con oltre 10 miliardi di visualizzazioni di video su TikTok, il topic dell’apprendimento della lingua inglese è uno dei più interessanti della piattaforma: My English School mira a rafforzare la sua presenza e a diffondere la sua didattica attraverso nuovi contenuti per avvicinarsi alle nuove generazioni. Da qui nasce la sinergia con CreationDose che ha lavorato a una strategia strutturata e ha creato format video edutainment, d’apprendimento e – al contempo – d’intrattenimento.

La strategia di positioning del brand, infatti, prevede la realizzazione di video che seguono i trend del momento, alternati a format ideati dal team Creative di CreationDose e un’attività di Influencer Marketing che coinvolge i Creator e le loro community al fine di proporre una nuova modalità di apprendimento della lingua inglese.

“Da sempre MyES è attenta ai cambiamenti, in ascolto delle nuove tendenze e in dialogo con generazioni anche molto diverse fra loro – afferma Luigi Sguerri, CEO di My English School – Essere presenti su TikTok con contenuti che fossero di valore ma allo stesso tempo ingaggianti, era qualcosa che valutavamo da tempo e per la quale abbiamo pensato fosse necessario avere un partner specializzato come CreationDose. Siamo davvero contenti di lavorare con loro e curiosi di come la nostra community reagirà a questa importante novità.”

Oggi – infatti – le piattaforme social giocano un ruolo fondamentale nel coinvolgimento delle nuove generazioni: i contenuti video, se realizzati dalle collaborazioni fra Creator e istituzioni o educatori, sono contenuti vincenti. Da una ricerca di ObservatoryZed, l’Osservatorio sulla Generazione Z di CreationDose, è emerso infatti come questi contenuti abbiano un grande successo tra le NewGen e lo testimoniano i +35 miliardi di visualizzazioni che contano su TikTok hashtag chiave come #impararecontiktok.

“Siamo molto soddisfatti che My English School abbia scelto CreationDose per comunicare alle nuove generazioni su TikTok.” – afferma Marco Dodaro, Head of Strategy di CreationDose, che continua così: “Oggi le nuove generazioni sono consapevoli dell’importanza di conoscere le lingue e TikTok si conferma la piattaforma ideale dove fare edutainment.”

Il team Agency di CreationDose da sempre offre una comunicazione in linea coi linguaggi NewGen in continuo cambiamento. Questa collaborazione tra My English School e CreationDose , si inserisce – quindi – all’interno di un contesto in cui la formazione passa – anche – attraverso i canali social e diventa una sfida all’innovazione e alla creatività.