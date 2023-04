Festa della Liberazione: la parole di Mattarella per il 25 aprile

25 aprile, il monito di Mattarella: “Mantenere viva la memoria, non dimentichiamo chi ha lottato per la libertà e la Liberazione dal nazifascismo”

Per il 25 Aprile 2023, 78esimo anniversario della Liberazione, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda la necessità di “tenere viva la memoria”. Incontrando al Quirinale le Associazioni combattentistiche e d’arma, il Capo dello Stato ribadisce che il nazi-fascismo “fu un periodo tra i più drammatici della nostra storia”.

“NON DIMENTICARE CHI LOTTÒ PER LA LIBERTÀ”

Parlando davanti a rappresentanti del Governo, del Parlamento, ad autorità civili, militari e religiose, il presidente Mattarella loda “l’impegno e la determinazione” che le Associazioni Combattentistiche e Partigiane “impiegano ogni giorno per tener viva la memoria di un periodo tra i più drammatici della nostra storia contribuendo in ampia misura a far conoscere e non dimenticare quanti hanno lottato per la difesa degli ideali di indipendenza e di libertà che permisero la liberazione dell’Italia dall’oppressione nazi-fascista”.

LE TAPPE DEL 25 APRILE

L’ALTARE DELLA PATRIA

Domani il Capo dello Stato sarà all’Altare della patria in Piazza Venezia a Roma per deporre una corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto. Insieme a lui, sarà la prima volta da premier alla cerimonia per Giorgia Meloni che sarà accompagnata dal presidente del Senato Ignazio La Russa e da quello della Camera Lorenzo Fontana. Mattarella celebrerà per la nona volta il 25 aprile da presidente della Repubblica. Nel 2015, nel suo primo discorso in occasione della Festa della Liberazione, fu netto: “Il 25 aprile rappresenta uno spartiacque imprescindibile nella nostra storia nazionale”.

MATTARELLA A CUNEO, LUOGO SIMBOLO DELLA LIBERAZIONE

Dopo la celebrazione all’Altare della Patria, il Capo dello Stato volerà in Piemonte, con tappe nei luoghi simbolo della lotta all’anti-fascismo. Alle 11.30 a Cuneo, tra le città decorate al valor militare per la guerra di Liberazione, deporrà una corona al Monumento della Resistenza; si recherà, quindi, al Teatro Toselli dove farà un discorso per la cerimonia commemorativa del 78° Anniversario del 25 Aprile. Saranno con molta probabilità parole forti e intense quelle che il presidente pronuncerà dopo le tante polemiche politiche. Nel pomeriggio Mattarella si trasferirà a Borgo San Dalmazzo, luogo in cui fu creato un campo di concentramento per gli ebrei in attesa di deportazione dopo l’8 settembre 1943. Mattarella deporrà una corona d’alloro al Memoriale e visiterà il Museo Memo4345. Ultima tappa nel Comune di Boves per rendere omaggio al monumento che commemora le vittime del primo eccidio nazista compiuto il 19 settembre 1943.

LA RUSSA AL CAMPO DI CONCENTRAMENTO DI PRAGA E OMAGGIO A JAN PALACH

Dopo la cerimonia della mattina all’Altare della Patria, Ignazio La Russa proseguirà la giornata del 25 aprile recandosi al campo di concentramento di Theresienstadt a Praga. Nella capitale ceca il presidente del Senato, al centro di forti polemiche nei giorni scorsi per le sue parole sull’anti-fascismo in Costituzione, prenderà parte alla riunione dei presidenti dei Parlamenti dei Paesi Membri dell’Unione europea, per poi partecipare alla commemorazione in Piazza San Venceslao con la deposizione di una corona al Monumento di Jan Palach.

PER SALVINI 25 APRILE DI “FESTA E COMIZI ELETTORALI”

I ministri della Lega parteciperanno tutti alle celebrazioni per il 25 aprile. Per il vicepremier Matteo Salvini, che oggi ha lanciato un appello di ‘pacificazione’ chiedendo uno “stop alle divisioni”, sarà una giornata “in famiglia, di memoria, di festa e di lavoro”. Il leader del Carroccio sarà infatti in Brianza a fare comizi elettorali per le comunali del 14-15 maggio.

SCHLEIN A MILANO CON L’ANPI, CORTEO DEI PARTIGIANI A ROMA

Per quanto riguarda i partiti di opposizione e i sindacati, domani la segretaria del Pd Elly Schlein sfilerà alla manifestazione indetta dall’Anpi a Milano, città Medaglia d’oro della Resistenza, e a cui prenderà parte anche il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra. Il leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, per il 25 aprile ha scelto il museo storico della Liberazione in Via Tasso a Roma. Ci sarà un corteo Anpi anche nella Capitale a cui parteciperanno gli esponenti di Verdi e Sinistra e il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, che concluderà gli interventi dal palco di Porta San Paolo.