Ciro Immobile sui social dopo l’incidente: “Il peggio è passato”

Il calciatore Ciro Immobile, rimasto coinvolto domenica scorsa in un incidente con un tram a Roma, è tornato a parlare sui social, pubblicando anche una foto in famiglia

“Grazie per tutti i messaggi pieni d’amore che ci avete mandato e soprattutto grazie ai dottori e agli infermieri che in questi giorni hanno fatto il possibile per farci stare bene. Possiamo dire che il peggio è passato, vogliamo solo dimenticare, andare avanti e ringraziare Dio per aver protetto le mie bimbe, me e tutte le persone coinvolte“. Così Ciro Immobile, rimasto coinvolto domenica scorsa in un incidente con un tram a Roma, è tornato a parlare, pubblicando anche una foto in cui è sorridente, sul letto insieme alla moglie Jessica e a suoi quattro figli, tra cui le due bambine rimaste coinvolte con lui nell’incidente.

Il capitano della Lazio era in macchina con le sue figlie, quando si è scontrato con un tram. L’auto del centravanti, una Land Rover Defender, si trovava sul ponte Matteotti a Roma quando ha impattato con il tram 19, che secondo Immobile, sarebbe passato con il rosso.

Nell’incidente, ricorda la Dire (www.dire.it), Immobile ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura di una costola destra, e che ha reso necessario il ricovero in osservazione nel reparto di medicina d’urgenza del Gemelli.