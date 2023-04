L’auto di Immobile si scontra con un tram a Roma

Brutto incidente per Ciro Immobile. L’auto del calciatore della Lazio si è scontrata con un tram: l’attaccante, che viaggiava insieme alle figlie, ha riportato la frattura di una costola

Grande spavento questa mattina per Ciro Immobile, coinvolto in un incidente stradale. Il capitano della Lazio era in macchina con le sue figlie, quando si è scontrato con un tram. L’auto del centravanti, una Land Rover Defender, si trovava sul ponte Matteotti a Roma quando ha impattato con il tram 19, che secondo Immobile, sarebbe passato con il rosso.

Oltre al calciatore, nell’incidente sono rimaste coinvolte sette persone, compresi alcuni passeggeri e l’autista del tram, portati per accertamenti al Policlinico Gemelli. Nonostante la macchina distrutta, fortunatamente per il calciatore e le figlie non ci sono state conseguenze, solo, ha detto Immobile “un braccio indolenzito”.

INCINDENTE D’AUTO PER CIRO IMMOBILE, SS LAZIO: COSTOLA FRATTURATA

“Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che, in data odierna, a seguito di un incidente stradale, il calciatore Ciro Immobile ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell’ XI costola destra. Le condizioni sono al momento buone. Il calciatore rimane in osservazione presso il reparto di medicina di urgenza diretto dal professor Francesco Franceschi del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS in Roma”.