Investimento: XTB conquista il settore del trading online

Nel 2023 continua a crescere il trading online, fenomeno esploso durante la pandemia per Covid-19 nel 2020, quando le persone non potevano spendere ed usufruire dei diversi servizi. Molte di loro infatti hanno iniziato a fare affidamento a XTB, uno dei migliori broker del trading online presente sul mercato da oltre 20 anni. Quotato alla borsa di Varsavia dal 2016, ha sede in Polonia e uffici in una dozzina di paesi, tra cui Regno Unito, Spagna, Germania, Francia, Cile e gli Emirati Arabi. Al giorno d’oggi ambisce a una ulteriore espansione geografica verso Medio Oriente, Africa e America Latina.

La piattaforma di trading online XTB

Sulla piattaforma di XTB si può investire negli asset più disparati oltre 2.100 CFD (credit default swaps), che possono essere suddivisi in diversi sottogruppi: azioni, indici, Forex, materie prime, criptovalute ed ETF. Inoltre, dal 2020, XTB offre ai clienti italiani trading senza commissioni (zero commissioni fino a 100.000 euro, poi commissione di 0,2%, per un minimo di 10EUR) su oltre 3000 azioni ed ETF reali (non CFD) in oltre una dozzina di paesi europei e degli Stati Uniti.

l trading su XTB è possibile attraverso la piattaforma xStation 5, nominata tra i migliori software di trading per la sua flessibilità e i numerosi strumenti disponibili per il trader. La piattaforma permette di fare trading sui mercati e di trovare strumenti per la creazione di grafici, l’elaborazione degli ordini e la ricerca di indicatori. Infine, un vantaggio di questa piattaforma è che funziona sia come software-web che come applicazione desktop: si possono negoziare tutti i titoli disponibili e sono presenti strumenti professionali, come robot di trading automatico e vari tipi di ordini a mercato.

Come investire su XTB

È molto semplice. Si può fare in modo diretto e tramite CFD (contratti per differenza), che permettono l’acquisto del valore del bene e trarne profitto dai suoi movimenti di prezzo. Tutto questo senza possederlo. Inoltre, si possono negoziare 48 coppie valutarie (EUR/USD, GBP/USD…), CFD sulle principali criptovalute come Bitcoin, Ethereum e sulle azioni di aziende con un capitale importante, come Apple, Microsoft, Tesla. Volendo si possono fare anche trading di materie prime, dai metalli preziosi a caffè, zucchero, petrolio, gas naturale, e investire su oltre 35 indici CFD. Non solo, un’altra possibilità per far fruttare i propri risparmi può essere investire sull’oro, considerato da molti come un investimento sicuro su scala mondiale.

La garanzia della sicurezza

L’azienda XTB dispone di molte licenze per operare come broker autorizzato. Queste licenze sono rilasciate dagli enti regolatori di vari paesi, come per esempio la Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito, la CySEC di Cipro e la KNF della Polonia. Il broker è seguito da KFN ed è approvato e autorizzato da vari enti locali, per esempio in Italia se ne occupa la CONSOB. Inoltre, essendo quotato in borsa, XTB è soggetto ai requisiti di trasparenza e alle rispettive leggi. Di conseguenza, sia l’account che i vostri investimenti sono protetti e fino a 3.000 euro il 100% dei fondi è protetto, al di sopra di questa cifra e fino a 20.000 euro vi è l’assicurazione sui depositi fino al 90%.

In generale, XTB è una piattaforma di trading online sicura, affidabile e conveniente per tutti coloro che ricercano diversi strumenti di trading. La piattaforma è intuitiva e personalizzabile e la procedura per aprire un conto è veloce e semplice, così come i prelievi e i depositi che sono per lo più gratuiti. I feedback dei clienti sono molto positivi, qualificandola come un’azienda seria, la cui assistenza è ottima ma non invadente, e la formazione così come le istruzioni nettamente superiori.

Articolo sponsorizzato