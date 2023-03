Investimenti online: aumentano le ricerche per i segnali di trading

Gli investimenti online sono diventati sempre più importanti nel corso degli ultimi anni. All’inizio si poteva pensare che fosse un moda passeggera, ma ormai parliamo di una realtà consolidata che in Italia ha conquistato quasi nove milioni di persone. Il fatto che il trading sia riuscito ad imporsi tra le abitudini finanziarie di un Paese che storicamente non ama il rischio la dice lunga anche su come sia cambiato il livello di educazione finanziaria degli italiani.

Le maggiori competenze e la maggiore consapevolezza sulle potenzialità e sui rischi collegati alle attività di investimento online hanno portato i trader ad imparare ad usare al meglio tutti gli strumenti che hanno a loro disposizione. Non è un caso che negli ultimi mesi sia stato registrato un netto aumento delle ricerche relative ai segnali di trading. Scopriamo a cosa servono e cerchiamo di capire qual è il motivo del loro successo e dove trovare i servizi più affidabili.

Tipologie e ruolo dei segnali di trading

I segnali di trading sono il frutto di un servizio che un fornitore, detto anche provider, offre ai suoi utenti inviandogli delle indicazioni operative. Il trader, tramite SMS, email, notifica su app o su smartphone, riceve delle informazioni sulle condizioni del mercato e dei suggerimenti relativi alle migliori occasioni presenti in quel momento. Chiaramente i segnali possono essere di diverse tipologie.

A questo proposito, per capire quali siano i segnali di trading sicuri è possibile leggere l’approfondimento presente su Corsotradingonline.net, sito web specializzato nel mondo degli investimenti digitali dove trovare tutte le informazioni necessarie per sviluppare una strategia operativa vincente.

Le distinzioni tra i segnali di trading possono essere fatte in base a diversi criteri. In relazione alle modalità d elaborazione è possibile separare i segnali automatici, ovvero creati da un algoritmo, da quelli manuali, ovvero elaborati da esperti in carne ed ossa. In relazione al prezzo si possono distinguere i segnali gratuiti da quelli a pagamento (e non è detto che questi ultimi siano migliori, anzi). Ma poi c’è la distinzione più importante, ovvero quella tra segnali affidabili e segnali di scarsa qualità.

Quali sono i servizi affidabili

Partiamo proprio dall’ultimo punto toccato nel paragrafo precedente. È necessario fare una precisazione importante: al momento non esistono servizi che possano garantire un successo al 100%. Questo significa che bisogna stare alla larga da coloro che offrono segnali di trading promettendo percentuali di profitto altissime. Meglio cercare di individuare provider seri che propongono un servizio di qualità, con un buon livello di affidabilità confermato nel corso del tempo.

Sotto questo punto di vista, il broker LiquidityX è una delle realtà che offre le maggiori garanzie. L’intermediario, che tra l’altro tramite la sua Academy mette a disposizione dei suoi utenti dell’ottimo materiale didattico e formativo, fornisce i suoi segnali di trading in modo gratuito agli iscritti. Migliaia di trader italiani hanno già scelto di avvalersi del servizio, confermando il livello di affidabilità delle indicazioni ricevute.

Utilizzo dei segnali di trading e soluzioni alternative per gli investimenti online

I segnali di trading, se di buona qualità, possono essere di grande aiuto per il trader, che a differenza di quanto accade nel trading automatico che lascia pochi margini di manovra all’utente, mantiene un elevato grado di autonomia. Quando riceve il segnale, infatti, l’investitore ha la possibilità di decidere se seguire il suggerimento, modificare le mosse suggerite a suo piacimento oppure semplicemente ignorare il segnale. Un’altra alternativa ai segnali di trading è rappresentata dal Copy Trading.

Sempre più broker hanno adottato questa funzionalità che permette agli utenti di scegliere i trader esperti da copiare e di replicarne in modo automatico le mosse, adattandole ovviamente ai parametri stabiliti. Sulla piattaforma di Avatrade è possibile attivare il Copy Trading: il trader deve comunque avere una buona preparazione per sapere come scegliere gli operatori da copiare e per monitorare l’andamento delle operazioni.