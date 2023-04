Ronciglione, il paese di Mengoni, è il borgo più bello d’Italia

Ronciglione trionfa, il borgo in provincia di Viterbo è il più bello d’Italia. Il paese di Marco Mengoni al primo posto nel programma Rai

Ronciglione, in provincia di Viterbo, è il borgo più bello d’Italia. Il Comune della Tuscia, dove tra l’altro è nato Marco Mengoni, trionfatore all’ultimo Festival di Sanremo, ha vinto la decima edizione del programma di Rai 3 “Il Borgo dei borghi” condotto da Camila Raznovich. Sul podio sono finiti Sant’Antioco (Sardegna) e Salemi (Sicilia).

Per il sindaco Mario Mengoni si tratta di “un’emozione grandissima ed un altro importante riconoscimento che si aggiunge a quello dei Borghi più belli d’Italia e alla risonanza mediatica e turistica di cui ha goduto la nostra città negli ultimi mesi. A tutti voi, che ci avete accompagnato e sostenuto in questa avventura votando ogni giorno per Ronciglione! Ai due giudici esperi che hanno scelto di dare a Ronciglione la propria preferenza, la chef stellata Rosanna Marziale e lo storico dell’arte Jacopo Veneziani, riconoscendo nelle nostre tradizioni enogastronomiche e nelle nostre bellezze artistiche delle eccellenze italiane da premiare. A tutti i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno lanciato un appello per votare il nostro borgo. Alle redazioni, i portali web, i comuni, gli enti e le associazioni che hanno dato visibilità a Ronciglione, unico borgo del Lazio a concorrere. Infine, complimenti a tutti i bellissimi borghi italiani in gara, con i quali abbiamo condiviso questa avventura indimenticabile. Per Ronciglione è stato un onore far parte di questa selezione simbolo di eccellenza italiana, in rappresentanza del Lazio. Questo traguardo sarà un’ulteriore spinta a prepararci al meglio alla stagione estiva che si avvicina, facendoci forti della nostra accoglienza e delle nostre numerose bellezze. Vi aspettiamo a Ronciglione!”.

“Visitare Ronciglione è un’esperienza fantastica! Il borgo dalle due vite è tutto da scoprire. La parte più antica con i caratteristici vicoli, le piazze e gli scorci mozzafiato vi farà tornare indietro nel tempo. Nella parte rinascimentale spiccano i palazzi nobiliari del 1500 voluti dalla famiglia Farnese. Le chiese di Chiesa di Santa Maria della Provvidenza e di Sant’Eusebio conservano al loro interno tesori unici da ammirare. Le avete mai visitate? Sono stupende! La prima si trova nel centro storico, la seconda lungo la via Francigena del nord a poca distanza dal centro abitato. Visitatele, non ve ne pentirete! L’arrivo della primavera fa venir voglia di fare belle passeggiate all’aria aperta. Siete mai stati al lago di Vico? I suoi panorami sono unici, è il luogo ideale per rilassare il corpo e la mente”, si legge sulla pagina ufficiale ‘I Borghi Piu’ Belli D’Italia’.