I Metallica al cinema il 13 aprile per il Listening Party del nuovo album

I Metallica invitano tutti i fan al cinema il 13 aprile per il Listening Party del nuovo album in studio, 72 Seasons

I Metallica sono entusiasti di invitare i fan di tutto il mondo al Listening Party dedicato al loro dodicesimo album in studio, 72 Seasons. Per una sola notte, giovedì 13 aprile, sarà possibile ascoltare integralmente 72 Seasons con un suono immersivo travolgente, in esclusiva per il pubblico cinematografico di tutto il mondo: ogni nuova canzone sarà accompagnata da un video musicale e da un commento esclusivo della band. Una serata indimenticabile per i fan che potranno vivere e ascoltare 72 Seasons per la prima volta alla vigilia dell’uscita del 14 aprile in un listening party esclusivo.

Ad anticipare la pubblicazione di 72 Seasons il nuovo album dei METALLICA in uscita il 14 aprile, arriva il nuovo singolo e video del brano “If Darkness Had a Son”, la traccia fa seguito a “Screaming Suicide” e al primo singolo “Lux Æterna”. 72 Seasons sarà pubblicato dalla Blackened Recordings dei Metallica. Prodotto da Greg Fidelman con Hetfield e Ulrich, con oltre 77 minuti di durata, 72 Seasons, con 12 tracce, è il primo album di inediti dei Metallica dopo Hardwired…To Self-Destruct del 2016. L’album sarà pubblicato in formati che includono il doppio LP in vinile nero, edizioni limitate, CD e in versione digitale. Per l’elenco completo delle configurazioni, i pre-ordini e ulteriori informazioni, visitare il sito metallica.com/72-seasons-info.

L’anteprima mondiale dedicata a 72 Seasons è il secondo grande evento cinematografico dopo quello del 2019 di “Metallica and San Francisco Symphony: S&M²” che ha documentato la reunion dei Metallica e della San Francisco Symphony per celebrare il 20° anniversario dei concerti e delle uscite originali S&M (Symphony & Metallica).

Metallica: 72 Seasons – Global Premiere è distribuito nei cinema italiani da Nexo Digital in collaborazione con il media partner Virgin Radio.

Metallica

Fondati nel 1981 dal cantante e chitarrista James Hetfield e dal batterista Lars Ulrich, i Metallica sono diventati una delle rock band più influenti e di successo della storia, vendendo quasi 120 milioni di album in tutto il mondo, generando più di 15 miliardi di streaming e suonando per milioni di fan nei sette i continenti. Il catalogo degli album in studio multi-platino della band comprende Kill ‘Em All, Ride the Lightning, Master of Puppets, And Justice for All, Metallica (il cosiddetto The Black Album), Load, Reload, St. Anger, Death Magnetic, Hardwired… to Self-Destruct e il prossimo 72 Seasons, in uscita il 14 aprile 2023 per l’etichetta Blackened Recordings. Tra i premi e i riconoscimenti della band ci sono nove Grammy Awards, due American Music Awards, diversi MTV Video Music Awards, l’ingresso nella Rock & Roll Hall of Fame nel 2009 e il Polar Music Prize conquistato in Svezia. Nel 2017, i Metallica hanno istituito la Fondazione benefica “All Within My Hands Foundation” per sostenere le comunità che hanno sostenuto la band. Sino a oggi grazie agli sforzi collettivi di “All Within My Hands” i Metallica hanno raccolto quasi 12 milioni di dollari, offrendo 5,9 milioni di dollari in sovvenzioni a programmi di formazione professionale e tecnica, oltre 2,5 milioni di dollari per combattere l’insicurezza alimentare e più di 3,3 milioni di dollari per gli interventi di soccorso in caso di calamità.