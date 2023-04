Pranzo di Pasquetta: i consigli di Bimby per il menu

Consigli e ricette proposte da Bimby per un pranzo di Pasquetta alla portata di tutti, basato sulle tendenze alimentari degli italiani delineate dalla piattaforma Cookidoo

Pasqua è finalmente alle porte e con questa una delle giornate più attese dagli italiani: Pasquetta. Perché gli italiani amano mangiare, ma adorano anche l’aria aperta e lo stare in compagnia. Ed è per questo motivo che il pranzo di Pasquetta diventa un momento di incontro, di ritrovo, di felicità. Una felicità che si assapora anche nei piatti e nella cucina, dal buon vino ai dolci.

Ecco che Bimby – brand dell’iconico robot da cucina multifunzione da 50 anni a oggi – propone alcune idee per il menù di Pasquetta attraverso la piattaforma di ricette in modalità guidata Cookidoo che monitora le tendenze nelle preparazioni culinarie dei suoi utilizzatori in tutto il mondo.

Assaporare piatti della tradizione pasquale – ma anche osare con qualche “fuori programma” – è la condizione necessaria per dare il via alla giornata di festa e relax. Le gite fuori porta sono il classico programma di Pasquetta, e il pranzo da preparare deve essere versatile e agile da consumare: che sia da consumarsi al mare, in montagna o in una grigliata campagnola, va pianificato con cura e in anticipo un menu perché sia il più funzionale possibile.

Bimby® propone alcune ricette semplici ma golose ed adatte all’occasione, cercando anche di agevolare preparazione e trasporto, ma con attenzione alla molteplicità dei gusti degli italiani, alla sostenibilità e alla salute.

Sono proprio i trend raccolti da Cookidoo a raccontare il sempre maggiore interesse degli italiani verso nuovi ingredienti, nuove culture, nuove cucine. Verdure e legumi, cucina fusion, piatti semplici e a bassi prezzi – i Cookidoo Trends 2023 segnalano la necessità di trovare nuove soluzioni che sappiano soddisfare i gusti di tutti durante questa giornata di primavera e di felicità.

La proposta di Bimby® per ricette golose e pratiche di Pasquetta.

Partendo da alcuni classici della tradizione, Bimby suggerisce delle mini pasqualine, ricche di verdure e pratiche da mangiare in tutte le situazioni. A queste si aggiungono le carotine di pasta sfoglia con ripieno alle carote – divertenti e adatte anche ai più piccoli. In un contesto in cui tradizione e innovazione si intrecciano, per la Pasquetta degli italiani Bimby propone infine un piatto inconsueto, che rispecchia ciò che gli italiani sempre di più ricercano nell’alimentazione. Pasquetta 2023 potrebbe infatti vedere sulle tavole, sulle coperte da pic-nic e sui prati degli italiani una nuova protagonista: la pokè bowl.

Ricca di verdure e in linea con le tendenze culinarie d’oltreoceano, la pokè bowl è una soluzione versatile, comoda, fresca, una valida alternativa ai piatti tipici dei pic-nic all’italiana – primi tra tutti l’insalata di riso o la pasta fredda. Qui è proposta nella sua versione vegana – adatta a tutti.

Immancabile, poi, un dolce per concludere la giornata. La tradizione inglese propone una caccia al tesoro delle uova, capace di divertire grandi e piccini, e Bimby consiglia di optare per una preparazione casalinga delle uova di cioccolato in versione croccante, ancora più originale.

Ed ecco le quattro ricette proposte da Bimby:

Carotine di pasta sfoglia con ripieno alle carote

Pasta sfoglia

Mettere nel boccale il burro, la farina 00, l’acqua fredda e il sale, impastare: 20 sec./vel. 6. Trasferire l’impasto sul piano di lavoro, compattarlo in un panetto, avvolgerlo con pellicola trasparente e riporre in congelatore per 30 minuti. Riprendere l’impasto e sul piano da lavoro abbondantemente infarinato stenderlo con un matterello in un rettangolo di circa 60×20 cm. Formare 4 strati sovrapposti ripiegando verso il centro le 2 estremità e ripiegare ancora a metà dalla linea centrale formatasi (giro doppio). Sistemare la pasta in un sacchetto di plastica per alimenti e riporre in frigorifero per 30 minuti. Stendere nuovamente l’impasto con il matterello e ripetere il giro doppio per 5 volte, lasciando riposare in frigorifero la pasta all’interno del sacchetto di plastica per 30 minuti, alla fine di ogni giro (vedere consigli).

Terminare la preparazione

Preriscaldare il forno a 180°C. Foderare una teglia con carta da forno e tenere da parte. Tagliare la pasta sfoglia a strisce di 2 cm, avvolgere le strisce intorno alle carote partendo dal lato appuntito e sovrapponendole leggermente. Fermarsi a circa 1,5 cm dall’estremità. Spennellare con il tuorlo d’uovo e cospargere di semi di sesamo, quindi cuocere in forno caldo per 30 minuti (180°C) o fino a doratura. Lasciare raffreddare leggermente prima di togliere le carote dal guscio di pasta sfoglia (vedere consigli). Mettere nel boccale le carote cotte e frullare: 10 sec./vel. 7. Riunire sul fondo con la spatola. Aggiungere il formaggio cremoso, la scorza di limone, il sale e il pepe, mescolare: 20 sec./vel. 4.5. Trasferire il composto in una sacca da pasticceria e riempire i gusci di pasta sfoglia. Guarnire le carote di pasta sfoglia con alcune foglioline di prezzemolo. Conservare in frigorifero fino al momento di servire.

Mini pasqualine

Preparazione

Mettere nel boccale il Parmigiano Reggiano e impostare Frullare /10 sec.. Trasferire in una ciotolina e tenere da parte

Pasta brisée

Mettere nel boccale la farina 00, il burro, il sale e l’acqua, impastare: 20 sec./vel. 4. Trasferire l’impasto sul piano di lavoro, compattarlo con le mani e appiattirlo in un panetto. Coprire il panetto con della pellicola trasparente e lasciare riposare 10 minuti. Nel frattempo, imburrare e infarinare 2 teglie per muffin da 6 pezzi e tenere da parte. Sistemare un foglio di carta forno sul piano di lavoro. Riprendere la pasta brisée, togliere la pellicola trasparente e adagiarla sulla carta forno. Con il matterello, stendere la pasta brisée formando un disco di circa Ø 28 cm. Con un coppapasta (Ø 10 cm) ricavare 10 dischi. Ripetere la stessa operazione con un altro coppapasta più piccolo (Ø 6 cm). Riporre i dischi di diametro maggiore nelle teglie per muffin preparate, creando un cestino e bucherellare il fondo con i rebbi di una forchetta. Tenere da parte i dischi di diametro minore

Ripieno

Mettere nel boccale l’acqua. Posizionare il recipiente del Varoma e sistemare le bietole al suo interno. Chiudere il Varoma con il coperchio e cuocere a vapore: 25 min./Varoma/vel. 1. Togliere con attenzione il Varoma e tenere da parte. Svuotare il boccale. Mettere nel boccale le bietole cotte e ben strizzate, la ricotta, il sale, il pepe, il Parmigiano Reggiano grattugiato e 1 uovo, mescolare: 10 sec./vel. 4. Distribuire il ripieno suddividendolo tra i cestini di pasta brisée.

Terminare la preparazione

Preriscaldare il forno a 180°C in modalità ventilato. Formare 10 piccoli incavi nel ripieno, sistemarvi un pezzettino di burro e rompere 1 uovo di quaglia all’interno di ciascuno. Coprire il ripieno con il disco di brisée più piccolo, bucherellare la superficie con i rebbi di una forchetta e spennellare la superficie con un pochino di olio extravergine di oliva. Cuocere in forno caldo per circa 30-40 minuti (180°C) o finché la superficie sarà dorata. Togliere con attenzione dal forno e lasciare intiepidire. Servire accompagnando con un’insalatina di verdure fresche di stagione.

Poké Bowl vegana

Preparazione

Mettere nel boccale l’aglio e lo zenzero, tritare: 3 sec. / vel. 5. Riunire sul fondo con la spatola. Aggiungere l’aceto di riso, il succo di limone, la salsa di soia, il mirin e l’olio di sesamo, scaldare: 3 min. /100° C/ vel. 1 con il cestello al posto del misurino. Trasferire in una ciotola e tenere da parte. Appoggiare il cestello sul coperchio del boccale e pesare al suo interno il riso. Sciacquare bene il riso sotto acqua corrente fredda fino a che l’acqua risulterà limpida. Mettere nel boccale 400 g di acqua, il sale, il riso sciacquato e l’olio extravergine di oliva, impostare con il cestello al posto del misurino Cuoci riso. Trasferire nel recipiente del Varoma, sciacquare sotto l’acqua corrente fredda e lasciare sgocciolare. Mettere nel boccale 500 g di acqua e impostare Bollitore/100°C con il cestello al posto del misurino. Posizionare il cestello, sistemare al suo interno gli edamame e cuocere: 10 min. / 100° C/ vel. 1. Togliere il cestello con l’aiuto della spatola. Sciacquare gli edamame sotto l’acqua corrente fredda e lasciare sgocciolare. Dividere il riso e gli edamame tra 4 ciotole, aggiungere il mango, i ceci, le fette di avocado e il tonno vegetale Condire con la salsa tenuta da parte, guarnire con le bacche di goji e servire

Uova di cioccolato croccanti

Preparazione

Mettere nel boccale le nocciole e tritare: 3 sec./vel. 5. Trasferire in una ciotolina e tenere da parte. Mettere nel boccale il cioccolato, il latte e il burro, sciogliere: 6 min./55°C/vel. 1. Trasferire in una ciotola, aggiungere il riso soffiato, le nocciole tritate e mescolare delicatamente con la spatola. Trasferire il composto in stampini a forma di uovo (12×8 cm) e riporre in frigorifero per 2 ore. Sformare delicatamente e disporre su un piatto da portata. Servire o conservare a temperatura ambiente in un contenitore a chiusura ermetica.